Яремчук в старте Брюгге на товарищеский матч против Зюлте-Варегем

Сегодня в 17:00 в рамках товарищеской встречи пройдет матч между бельгийскими командами "Брюгге" и "Зюлте-Варегем". Яремчук в старте "сине-черных" на этот поединок. Также на скамейке запасных присутствует молодой украинец Александр Якименко, который в 2022 году присоединился к академии "Брюгге" из "Шахтера". Первой его командой была полтавская "Ворскла".

17-летний правый вингер принял участие в восьми официальных матчах за команду и даже сыграл в юношеской Лиге Чемпионов.

Яремчук с прошлого года находится на контракте в "Брюгге". Он перешел из "Бенфики" за 17 млн евро. Всего за карьеру нападающий провел 297 матчей на клубном уровне, где забил 85 голов и отдал 32 ассиста.

Матч можно посмотреть на официальном ютуб канале "Брюгге".