Таловеровым предметно интересуются клубы из топ-5 европейских чемпионатов, - источник
Уже этим летом Максим, вероятно, пойдет на повышение
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
Игроки
В частности, источник заявил о том, что 22-летним защитником ЛАСКа Максимом Таловеровым предметно интересуются клубы из топ-5 европейских чемпионатов. Но, без уточнения, что именно за команды
Отмечается, что Максим уже этим летом может пойти на повышение.
Также есть интерес в Европе и к хавбеку "Днепра-1" Александру Назаренко.
Интересно, что ранее сообщалось о том, что Таловеров привлек внимание "Айнтрахта" и "Вердера".
Права на Таловерова принадлежат "Славии" из Праги, контракт рассчитан до конца сезона 2025/26. Первую половину прошедшей кампании игрок провел на правах аренды в "Словане" (Либерец), а вторую часть - в ЛАСКе.
Популярное сейчас
- Так возвращался Шева: деградация Динамо, новые травмы и парашютик за спину Пятову
- Как Украина отвозила Францию, полуфинал Евро и историческая Олимпиада
- УЕФА определил лучшего игрока матча Франция – Украина на Евро-2023 U-21
- Президент Десны заявил, что клуб намерен получить свой процент за трансфер Мудрика в Челси
- Роман Григорчук получил новый статус
- Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО
Новости по теме
- 11:49 Украинские Прорыв Михайличенко или провал Яковенко? Что ждет молодежку Ротаня и как выйти на ОИ-2024
- 11:19 Зарубежные Сегодня стартует Евро-2023 U21. Молодежная сборная Украины принимает участие в финальной части
- 17:58 Украинские Мудрик, Судаков, Ванат и Трубин попали в заявку молодежной сборной на Евро U-21, Забарный – нет