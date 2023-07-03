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Таловеровым предметно интересуются клубы из топ-5 европейских чемпионатов, - источник

Наши за границей
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Уже этим летом Максим, вероятно, пойдет на повышение

Таловеровым предметно интересуются клубы из топ-5 европейских чемпионатов, - источник

Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол

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Игроки молодежной сборной Украины, которые сейчас выступают на Евро-2023, привлекают своей игрой многие европейские клубы, сообщает украинский журналист Виктор Цыганык.

В частности, источник заявил о том, что 22-летним защитником ЛАСКа Максимом Таловеровым предметно интересуются клубы из топ-5 европейских чемпионатов. Но, без уточнения, что именно за команды

Отмечается, что Максим уже этим летом может пойти на повышение.

Также есть интерес в Европе и к хавбеку "Днепра-1" Александру Назаренко.

Интересно, что ранее сообщалось о том, что Таловеров привлек внимание "Айнтрахта" и "Вердера".

Права на Таловерова принадлежат "Славии" из Праги, контракт рассчитан до конца сезона 2025/26. Первую половину прошедшей кампании игрок провел на правах аренды в "Словане" (Либерец), а вторую часть - в ЛАСКе.

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В статье: СК Днепр-1 Александр Назаренко ЛАСК Максим Таловеров
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Источник:
Football Hub

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