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Известен срок контракта Беседина с Ордабасы. В Казахстан также переедет еще один экс-динамовец

Наши за границей
(2 голосов)

Украинцы воссоединятся в одном клубе

Известен срок контракта Беседина с Ордабасы. В Казахстан также переедет еще один экс-динамовец

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Экс-нападающий "Динамо" Артем Беседин официально перебрался в клуб "Ордабасы" из города Шымкент.

Вчера и сегодня форвард проходил углубленный медицинское обследование, сообщает ТаТоТаке. В перспективе - работа со специалистом над восстановлением боковой связки колена. Срок окончательного восстановления - около месяца.

По информации источника, 27-летний форвард заключил 1,5-летний контракт с казахстанским клубом.

Дополнительным аргументом для Беседина стало приглашение в "Ордабасы" бывшего одноклубника Евгения Макаренко. 32-летний хавбек прибыл в Шимкент для подписания контракта сегодня утром. Последним клубом Макаренко был "Фехервар", который он покинул в конце сезона-2022/23.

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В статье: Евгений Макаренко Ордабасы (Шымкент) Артем Беседин
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.07.2023 в 15:00
Кому війна, а мажорам контракти, тим більше Казахстан допомагає Коцопстану.
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