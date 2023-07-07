Известен срок контракта Беседина с Ордабасы. В Казахстан также переедет еще один экс-динамовец
Украинцы воссоединятся в одном клубе
Фото: ФК Динамо Київ
Экс-нападающий "Динамо" Артем Беседин официально перебрался в клуб "Ордабасы" из города Шымкент.
Вчера и сегодня форвард проходил углубленный медицинское обследование, сообщает ТаТоТаке. В перспективе - работа со специалистом над восстановлением боковой связки колена. Срок окончательного восстановления - около месяца.
По информации источника, 27-летний форвард заключил 1,5-летний контракт с казахстанским клубом.
Дополнительным аргументом для Беседина стало приглашение в "Ордабасы" бывшего одноклубника Евгения Макаренко. 32-летний хавбек прибыл в Шимкент для подписания контракта сегодня утром. Последним клубом Макаренко был "Фехервар", который он покинул в конце сезона-2022/23.
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