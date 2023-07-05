Макаренко рассматривает вариант перехода в чемпионат Казахстана

27-летний украинский полузащитник Евгений Макаренко рассматривает вариант перехода в казахстанский "Ордабасы".

Хавбек ранее искал возможности трудоустройства в клубах Восточной Европе или Турции, однако сейчас у Евгения нет предложений в этом регионе, которые его бы удовлетворили.

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В конце сезона Макаренко покинул венгерский "Фехервар", за который выступал с 2021 года. В прошедшем сезоне украинец забил два гола и отдал четыре ассиста в 23 матчах.

В Украине Евгений Макаренко выступал за "Динамо" и "Говерлу". В его активе также 15 матчей за сборную Украины, в составе которой, в том числе, он играл на Евро-2020.

"Ордабасы" занимает второе место в чемпионате Казахстана.