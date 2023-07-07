Шаблий: У Михайличенко еще год контаркта с Андерлехтом - ищем решение

Агент Вадим Шаблий, который ведет дела защитника Андерлехта Богдана Михайличенко, прокомментировал последние новости вокруг игрока.

Михайличенко, прошлый сезон отыгравший на правах аренды за "Шахтер" не остался в клубе и вернулся в расположение бельгийского гранда. Местные медиа сообщают, что главный тренер "Андерлехта" Брайан Риемер запретил тренироваться с первой командой вернувшимся из аренды игрокам.

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– Ваш клиент, Богдан Михайличенко, вернулся в расположение "Андерлехта" после аренды в "Шахтере". Как прокомментируете последние новости вокруг Богдана?

– Богдан сейчас вернулся в "Андерлехт." У него есть год контракта, и он его выполняет.

– СМИ в Бельгии пишут, что Михайличенко не входит в планы "Андерлехта". Вы общались с клубом по поводу его дальнейшей судьбы?

– Мы с "Андерлехтом" ищем решение.

– "Шахтер" собирался выкупить контракт Михайличенко у "Андерлехта", но этого не произошло. Это как-то связано с тем, что из клуба ушел приглашавший Богдана Игорь Йовичевич?

- Не знаю. Мы с "Шахтером" об этом не говорили.

– Выступления за "Шахтер" в Лиге чемпионов придали Богдану узнаваемости. К вам не обращались другие клубы по отношению к игроку?

– Интерес присутствует со стороны зарубежных команд.

– Если Михайличенко покинет "Андерлехт", возвращение в Украину возможно?

– Зависит от клуба, который захочет его видеть у себя?

– В УПЛ сейчас зашли "Полесье" и ЛНЗ, которые приглашают футболистов на хорошие условия. Этот вариант был бы интересен?

– Точно нет.

– Если поступит приглашение от топ-3 команд УПЛ?

– Будем садиться и разговаривать.