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Шаблий: У Михайличенко еще год контаркта с Андерлехтом - ищем решение

Наши за границей
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Тренер не рассчитывает на игрока, агент подыскивает новый клуб

Шаблий: У Михайличенко еще год контаркта с Андерлехтом - ищем решение

фото из свободных источников

Новина українською

Агент Вадим Шаблий, который ведет дела защитника Андерлехта Богдана Михайличенко, прокомментировал последние новости вокруг игрока.

Михайличенко, прошлый сезон отыгравший на правах аренды за "Шахтер" не остался в клубе и вернулся в расположение бельгийского гранда. Местные медиа сообщают, что главный тренер "Андерлехта" Брайан Риемер запретил тренироваться с первой командой вернувшимся из аренды игрокам.

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– Ваш клиент, Богдан Михайличенко, вернулся в расположение "Андерлехта" после аренды в "Шахтере". Как прокомментируете последние новости вокруг Богдана?

– Богдан сейчас вернулся в "Андерлехт." У него есть год контракта, и он его выполняет.

– СМИ в Бельгии пишут, что Михайличенко не входит в планы "Андерлехта". Вы общались с клубом по поводу его дальнейшей судьбы?

– Мы с "Андерлехтом" ищем решение.

– "Шахтер" собирался выкупить контракт Михайличенко у "Андерлехта", но этого не произошло. Это как-то связано с тем, что из клуба ушел приглашавший Богдана Игорь Йовичевич?

- Не знаю. Мы с "Шахтером" об этом не говорили.

– Выступления за "Шахтер" в Лиге чемпионов придали Богдану узнаваемости. К вам не обращались другие клубы по отношению к игроку?

– Интерес присутствует со стороны зарубежных команд.

– Если Михайличенко покинет "Андерлехт", возвращение в Украину возможно?

– Зависит от клуба, который захочет его видеть у себя?

– В УПЛ сейчас зашли "Полесье" и ЛНЗ, которые приглашают футболистов на хорошие условия. Этот вариант был бы интересен?

– Точно нет.

– Если поступит приглашение от топ-3 команд УПЛ?

– Будем садиться и разговаривать.

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В статье: Андерлехт (Брюссель) Вадим Шаблий Богдан Михайличенко
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