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Тренер Андерлехта не рассчитывает на Михайличенко. Игрок тренируется отдельно от первой команды

Наши за границей
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Клуб попробует летом продать украинца

Тренер Андерлехта не рассчитывает на Михайличенко. Игрок тренируется отдельно от первой команды

Новина українською

26-летний украинский левый защитник Богдан Михайличенко, который минувший сезон провёл в аренде в "Шахтере", вернулся в "Андерлехт", которому принадлежит его контракт.

Впрочем, главный тренер брюссельцев Брайан Ример не рассчитывает на украинца, и поэтому Богдан тренируется отдельно от первой команды.

Контракт Михайличенко с "Андерлехтом" рассчитан до лета 2024 года и в ближайшее время бельгийский клуб попытается продать украинца, чтобы заработать немного денег.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" отказался воспользоваться опцией на выкуп Михайличенко, по условиям которой трансфер обошелся бы "горнякам" в 2,5 миллиона евро.

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В статье: Андерлехт (Брюссель) Богдан Михайличенко
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Источник:
La Libre

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