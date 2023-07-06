Тренер Андерлехта не рассчитывает на Михайличенко. Игрок тренируется отдельно от первой команды
Клуб попробует летом продать украинца
26-летний украинский левый защитник Богдан Михайличенко, который минувший сезон провёл в аренде в "
Впрочем, главный тренер брюссельцев Брайан Ример не рассчитывает на украинца, и поэтому Богдан тренируется отдельно от первой команды.
Контракт Михайличенко с "Андерлехтом" рассчитан до лета 2024 года и в ближайшее время бельгийский клуб попытается продать украинца, чтобы заработать немного денег.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" отказался воспользоваться опцией на выкуп Михайличенко, по условиям которой трансфер обошелся бы "горнякам" в 2,5 миллиона евро.
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