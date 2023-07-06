Тренер Андерлехта не рассчитывает на Михайличенко. Игрок тренируется отдельно от первой команды

26-летний украинский левый защитник Богдан Михайличенко, который минувший сезон провёл в аренде в " Шахтере ", вернулся в "Андерлехт", которому принадлежит его контракт.

Впрочем, главный тренер брюссельцев Брайан Ример не рассчитывает на украинца, и поэтому Богдан тренируется отдельно от первой команды.

Контракт Михайличенко с "Андерлехтом" рассчитан до лета 2024 года и в ближайшее время бельгийский клуб попытается продать украинца, чтобы заработать немного денег.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" отказался воспользоваться опцией на выкуп Михайличенко, по условиям которой трансфер обошелся бы "горнякам" в 2,5 миллиона евро.