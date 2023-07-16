Ракув с Кочергином в составе проиграл матч за Суперкубок Польши
Украинец провел на поле час
Фото: ФК Легія
Вчера, 15 июля, в позднем вечернем матче действующий чемпион “Ракув” и обладатель Кубка страны “Легия” определили обладателя Суперкубка Польши. Поединок проходил на стадионе команды из Ченстоховой.
Основное время встречи завершилось без голов. Команды сразу перешли в серию пенальти – там сильнее была "Легия" со счетом 6:5.
Украинский вингер Ракува Владислав Кочергин вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 60 минут встречи. Его соотечественник, полузащитник "Легии" Игорь Харатин, не попал в заявку на матч.
Во второй раз подряд варшавцы обыграли “Ракув” в решающем матче за трофей. В прошлом мая "Легия" завоевала Кубок Польши благодаря победе над командой из Ченстоховой в серии пенальти.
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