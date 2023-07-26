  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Михайличенко - качественный игрок". Наставник Динамо Загреб дал оценку украинцу
В тренде

"Михайличенко - качественный игрок". Наставник Динамо Загреб дал оценку украинцу

Наши за границей
(1 голосов)

Защитник уже успел дебютировать за новую команду

"Михайличенко - качественный игрок". Наставник Динамо Загреб дал оценку украинцу

Фото: gnkdinamo.hr

Новина українською

Главный тренер загребского "Динамо" Игор Бишчан прокомментировал дебют украинского защитника Богдана Михайличенко в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Астаны" (4:0). Украинец вышел на замену на 71-й минуте встречи.

"Вы сами увидели, что он качественный игрок. Конечно, ему понадобится время, чтобы уловить ритм тренировок и матчей.

Вы видели, что он смотрит наперед, распознает ситуации, обладает хорошим пасом. Думаю, мы получим в его лице качественного игрока, но это займет некоторое время", – приводит слова Бишчана официальный сайт клуба.

Напомним, Михайличенко перешел в "Динамо" Загреб несколько дней назад. Хорватский клуб контракт украинца у "Андерлхета" за 800 тысяч евро. Прошлый сезон 26-летний защитник провел в аренде в донецком "Шахтере".

По теме
yellow-arrow
Ла Лига показала нарезку лучших моментов с участием Цыганкова - ВИДЕО
yellow-arrow
Таловеров: Официальных предложений от Айнтрахта и Вердера не было
yellow-arrow
Украинец Кучерявый забил дебютный гол за шотландский Сент-Джонстон
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Загреб) Богдан Михайличенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
gnkdinamo.hr

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде