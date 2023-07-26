"Михайличенко - качественный игрок". Наставник Динамо Загреб дал оценку украинцу

Главный тренер загребского "Динамо" Игор Бишчан прокомментировал дебют украинского защитника Богдана Михайличенко в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Астаны" (4:0). Украинец вышел на замену на 71-й минуте встречи.

"Вы сами увидели, что он качественный игрок. Конечно, ему понадобится время, чтобы уловить ритм тренировок и матчей.

Вы видели, что он смотрит наперед, распознает ситуации, обладает хорошим пасом. Думаю, мы получим в его лице качественного игрока, но это займет некоторое время", – приводит слова Бишчана официальный сайт клуба.