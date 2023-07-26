"Михайличенко - качественный игрок". Наставник Динамо Загреб дал оценку украинцу
Защитник уже успел дебютировать за новую команду
Фото: gnkdinamo.hr
Главный тренер загребского "Динамо" Игор Бишчан прокомментировал дебют украинского защитника Богдана Михайличенко в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Астаны" (4:0). Украинец вышел на замену на 71-й минуте встречи.
"Вы сами увидели, что он качественный игрок. Конечно, ему понадобится время, чтобы уловить ритм тренировок и матчей.
Вы видели, что он смотрит наперед, распознает ситуации, обладает хорошим пасом. Думаю, мы получим в его лице качественного игрока, но это займет некоторое время", – приводит слова Бишчана официальный сайт клуба.
Напомним, Михайличенко перешел в "Динамо" Загреб несколько дней назад. Хорватский клуб контракт украинца у "Андерлхета" за 800 тысяч евро. Прошлый сезон 26-летний защитник провел в аренде в донецком "Шахтере".
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