Яремчук пропустит первый матч Брюгге в сезоне. Известна причина
Украинский игрок не долечил колено
Фото: Club Brugge K.V
Нападающий "Брюгге" Роман Яремчук не сыграет в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций против датского "Орхуса". Украинец не попал в заявку.
Как оказалось, 27-летний форвард продолжает восстановление после травмы колена. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "черно-синих" Ронни Дейл.
Напомним, что пять дней назад Яремчук отыграл 26 минут в спарринге с АЗ, а до этого забил шесть голов в ворота аматорской команды "Гейст".
Матч "Брюгге" - "Орхус" состоится сегодня, 27 июля и начнется в 21:00 по Киеву.
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Источник:clubbrugge.be
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