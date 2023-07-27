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Яремчук пропустит первый матч Брюгге в сезоне. Известна причина

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Украинский игрок не долечил колено

Яремчук пропустит первый матч Брюгге в сезоне. Известна причина

Фото: Club Brugge K.V

Новина українською

Нападающий "Брюгге" Роман Яремчук не сыграет в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций против датского "Орхуса". Украинец не попал в заявку.

Как оказалось, 27-летний форвард продолжает восстановление после травмы колена. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "черно-синих" Ронни Дейл.

Напомним, что пять дней назад Яремчук отыграл 26 минут в спарринге с АЗ, а до этого забил шесть голов в ворота аматорской команды "Гейст".

Матч "Брюгге" - "Орхус" состоится сегодня, 27 июля и начнется в 21:00 по Киеву.

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В статье: Роман Яремчук Брюгге
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Источник:
clubbrugge.be

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