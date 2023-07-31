"Дверь пока не закрыта". Тренер Брюгге определил перспективы Яремчука
Ронни Дейла признался, что продолжает верить в нападающего
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Брюгге" Ронни Дейла высказал мнение о будущем в команде украинского форварда Романа Яремчука.
"Моя дверь тоже всегда открыта для всех. (смеется) И пока игрок показывает, что он достоин моего доверия, я никогда не закрою двери. Да, я говорю и о Яремчуке, которого мы усиленно пытаемся вернуть на прежний уровень.
Пока я стараюсь сделать каждого игрока команды лучше. Роману это пока не удается, но он остается игроком "Брюгге". Я буду стараться и дальше. Пока он еще здесь. Да, дверь не закрыта пока он не уйдет из команды совсем или не будет отдан в аренду", – отметил Дейла.
Отметим, что Яремчук сейчас находится в лазарете. 27-летний форвард продолжает восстанавливаться от травмы колена. Он уже пропустил первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций против "Орхуса" (3:0), а также поединок чемпионата Бельгии с "Мехеленом" (1:1).
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