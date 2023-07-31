"Дверь пока не закрыта". Тренер Брюгге определил перспективы Яремчука

Главный тренер "Брюгге" Ронни Дейла высказал мнение о будущем в команде украинского форварда Романа Яремчука.

"Моя дверь тоже всегда открыта для всех. (смеется) И пока игрок показывает, что он достоин моего доверия, я никогда не закрою двери. Да, я говорю и о Яремчуке, которого мы усиленно пытаемся вернуть на прежний уровень.

Пока я стараюсь сделать каждого игрока команды лучше. Роману это пока не удается, но он остается игроком "Брюгге". Я буду стараться и дальше. Пока он еще здесь. Да, дверь не закрыта пока он не уйдет из команды совсем или не будет отдан в аренду", – отметил Дейла.