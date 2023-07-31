Официально: Кухаревич - игрок валлийского Суонси
Украинец из Франции перебрался в Великобританию
swanseacity.com
Украинский форвард французского "Труа" Николай Кухаревич перешел в валлийский "Суонси".
22-летний украинец подписал контракт по схеме 3+1.
В своей новой команде нападающий будет выступать под 19 номером.
Форвард в прошлом сезоне играл в аренде за шотландский "Хиберниан" (15 матчей, 5 голов, 1 ассист) и бельгийский "Левен" (4 матча). Сегодня он в Инстаграме попрощался с болельщиками "Хиберниана".
"Суонси" играет в Чемпионшипе, где в прошлом сезоне команда заняла десятое место. "Труа" в прошлом сезоне занял 19 место во французской Лиге 1 и вылетел в низший дивизион.
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Источник:Суонси
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