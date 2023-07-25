Жирона предлагала Днепру-1 украинца в обмен на Довбика - СМИ

"Жирона" длительное время пытается уговорить "Днепр-1" отпустить в их ряды форварда Артема Довбика. Руководство испанцев постоянно придумывает какие-то варианты, чтобы в конце концов завершить трансфер.

Важной составляющей перехода Артема Довбика в "Жирону" должен был стать Николай Кухаревич, сообщает "Футбол 24". "Красно-белые" предлагали отдать его в аренду в "Днепр-1" с правом выкупа. Права на Кухаревича принадлежат "Труа", который входит в City Football Group.

Прошлый сезон Кухаревич провел в аренде в шотландском "Хиберниане", где в 15 матчах забил 5 голов. Французский клуб вообще не рассчитывает на форварда и не против продать его. Впрочем, днепрян такой обмен не устроил.

Ранее была информация, что "Днепр-1" оценивает Довбика в 15 миллионов евро. Однако "Жироне" еще придется отдельно договариваться с датским "Мидтьюлланом", которому принадлежат 50% прав на игрока.