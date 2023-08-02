Казахстанский Ордабасы, за который выступают Беседин и Макаренко, делал предложение Коноплянке
Евгений не захотел ехать в Казахстан
Getty Images/Global Images Ukraine
Казахстанский "Ордабасы" был делал предложение украинскому полузащитнику Евгению Коноплянке.
По информации Sport Arena, казахстанский клуб предлагал украинцу более выгодные условия, чем румынский "Клуж", в который в итоге перешел Коноплянка.
Впрочем, сам Евгений не был готов к переезду в Казахстан, в то время как "Ордабасы" требовал от украинца быстрого принятия решения.
Напомним, этим летом в "Ордабасы" перешли Артем Беседин и Евгений Макаренко. Действующий лидер чемпионата Казахстана также интересовался Денисом Гармашем, но он отклонил предложение, поскольку не хочет ехать в Казахстан.
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