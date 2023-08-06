Увидимся сегодня вечером, - Довбик записал короткое обращение к фанатам Жироны

Новый форвард "Жироны", украинец Артем Довбик, записал короткое видео после присоединения к испанскому клубу:

"Привет, болельщики "Жироны". Меня зовут Артем Довбик. Я очень счастлив быть здесь. Увидимся сегодня вечером", - сказал Довбык.