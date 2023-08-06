  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Увидимся сегодня вечером, - Довбик записал короткое обращение к фанатам Жироны
В тренде

Увидимся сегодня вечером, - Довбик записал короткое обращение к фанатам Жироны

Наши за границей
(1 голосов)

Игрок счастлив присоединиться к испанскому клубу

Увидимся сегодня вечером, - Довбик записал короткое обращение к фанатам Жироны

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Новый форвард "Жироны", украинец Артем Довбик, записал короткое видео после присоединения к испанскому клубу:

"Привет, болельщики "Жироны". Меня зовут Артем Довбик. Я очень счастлив быть здесь. Увидимся сегодня вечером", - сказал Довбык.

Как известно, сегодня "Жирона" проведет товарищеский матч против "Лацио".

Артем прошлого сезона провел за "Днепр-1" 39 матчей, отличившись 29 голами и 7 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Марсель не включил Малиновского в заявку на матч квалификации ЛЧ
yellow-arrow
Трубин близок к переходу в Бенфику, - Николо Скира
yellow-arrow
Манчестер Сити – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция Суперкубка Англии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Довбик Жирона СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде