Увидимся сегодня вечером, - Довбик записал короткое обращение к фанатам Жироны
Игрок счастлив присоединиться к испанскому клубу
Фото: СК Дніпро-1
Новый форвард "Жироны", украинец Артем Довбик, записал короткое видео после присоединения к испанскому клубу:
"Привет, болельщики "Жироны". Меня зовут Артем Довбик. Я очень счастлив быть здесь. Увидимся сегодня вечером", - сказал Довбык.
Как известно, сегодня "Жирона" проведет товарищеский матч против "Лацио".
Артем прошлого сезона провел за "Днепр-1" 39 матчей, отличившись 29 голами и 7 ассистами.
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Источник:Твіттер ФК "Жирона"
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