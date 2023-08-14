Срна: Сказал Ахметову, что Мудрика продали дешево
Если бы не война, было бы дороже
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "
"Сказал Ахметову, что продал дешево. Если бы не было войны, президент никогда бы не продал его за 100 миллионов. Президент хотел выиграть Лигу чемпионов с этой командой, которая у нас была. Это была мечта.
Трудно было бы выиграть турнир, но четвертьфинал или полуфинал с той командой, с Роберто Де Дзерби, был бы, я в этом уверен. Нас бы ждали большие результаты", - сказал Срна.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Sport Arena
Популярное сейчас
- Без тени сомнения. Почему Чигринский не лишний в Шахтере
- Хавбек Днепра-1 получил серьезную травму и выбыл до весны
- Сегодня утром силами ПВО был сбит российский вертолет
- Довбик забивает дебютный гол за Жирону после ассиста Цыганкова. ВИДЕО
- Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО
- Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
14.08.2023 в 17:52
Ответить
+3
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.08.2023 в 17:45
Ответить
+2
-2
shura73 (угледар)
14.08.2023 в 17:58
Ответить
0
-2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
14.08.2023 в 17:38
Ответить
+2
-1
shura73 (угледар)
14.08.2023 в 17:39
Ответить
+1
-3
Архат (Киев)
14.08.2023 в 17:25
Ответить
+2
-1
shura73 (угледар)
14.08.2023 в 17:39
Ответить
+1
-2
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн