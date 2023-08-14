Срна: Сказал Ахметову, что Мудрика продали дешево

Спортивный директор " Шахтера " Дарио Срна заявил о том, что "горняки" дешево продали в "Челси" за 70+30 миллионов евро своего вингера Михаила Мудрика.

"Сказал Ахметову, что продал дешево. Если бы не было войны, президент никогда бы не продал его за 100 миллионов. Президент хотел выиграть Лигу чемпионов с этой командой, которая у нас была. Это была мечта.

Трудно было бы выиграть турнир, но четвертьфинал или полуфинал с той командой, с Роберто Де Дзерби, был бы, я в этом уверен. Нас бы ждали большие результаты", - сказал Срна.