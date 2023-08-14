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Срна: Сказал Ахметову, что Мудрика продали дешево

Наши за границей
(1 голосов)

Если бы не война, было бы дороже

Срна: Сказал Ахметову, что Мудрика продали дешево

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна заявил о том, что "горняки" дешево продали в "Челси" за 70+30 миллионов евро своего вингера Михаила Мудрика.

"Сказал Ахметову, что продал дешево. Если бы не было войны, президент никогда бы не продал его за 100 миллионов. Президент хотел выиграть Лигу чемпионов с этой командой, которая у нас была. Это была мечта.

Трудно было бы выиграть турнир, но четвертьфинал или полуфинал с той командой, с Роберто Де Дзерби, был бы, я в этом уверен. Нас бы ждали большие результаты", - сказал Срна.

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В статье: Дарио Срна Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (7)
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MaximSK (Киев)
14.08.2023 в 17:52
Мудрик даже в основной состав Челси не может попасть, а он по прежнему говорит о том, что продали дешево. Лучше молчать, пока Мудрик не оправдает вложенные в него деньги, пока он максимум на 10 млн Евро отыграл.
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+3
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.08.2023 в 17:45
Брехливий неадекват цей срун
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+2
-2
shura73 (угледар)
14.08.2023 в 17:58
кто бы гавкал?иди ......
Ответить
0
-2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
14.08.2023 в 17:38
Ха-ха два рази
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+2
-1
shura73 (угледар)
14.08.2023 в 17:39
голову полечи
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+1
-3
Архат (Киев)
14.08.2023 в 17:25
Дайте мне то же самое, что и он курит...
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+2
-1
shura73 (угледар)
14.08.2023 в 17:39
ты и так обкуренный
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+1
-2

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