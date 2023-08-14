Мудрик - о критике Невилла: Такие люди не очень ценятся, когда они каждый день переобуваются
Украинец ответил на критику эксперта
фото - Getty Images
Украинский вингер "
– В матче с "Ливерпулем" ты разрывал. Гари Невилл говорил, что не хотел бы против тебя играть. А уже в мае тот же Невилл тебя прибивает, говорит: "Блин, он такой застывший, что с ним произошло?" Ты сам понимаешь, что с тобой случилось? Был ли ты просто не готов так быстро перепрыгнуть этот уровень?
Читайте также"Он такой тяжелый и тугой с мячом". Экс-капитан МЮ – про Мудрика
– Что нам об этом говорить? Будем ждать, когда Невилл еще раз переобуется. Ну я не понимаю. То есть ты сегодня играешь хорошо – он говорит одно, играешь завтра плохо – он говорит другое. Каждый день он будет говорить новое.
– Но таков и есть профессиональный спорт. Ты хорошо играешь – тебя хвалят, плохо играешь – тебя прибивают. Верно?
- Я не знаю. Я просто не понимаю. Если у меня есть любимый теннисист, он сегодня выиграл – я его поддерживаю, он завтра проиграл – я его поддерживаю. Могу быть зол на него или мне не понравилось, как он сыграл. Но никогда не буду что-либо публично, или писать комментарии, или говорить, что он мне больше не нравится, я его не поддерживаю. Ты должен определиться – за или против, что ты, где ты вообще?
Такие люди, болельщики, эксперты, по-моему, не очень ценятся, когда они каждый день переобуваются. У них должно быть какое-то одно мнение, но могут говорить, что сегодня плохо сыграл, вчера – хорошо. Но мнение о футболисте или ком-нибудь не может так меняться.
Ты или веришь, или не веришь. Если ставишь крест – все, больше не нужно поддерживать этого футболиста. Если веришь – верь до конца.
Популярное сейчас
- Клопп высказался о недовольстве Салаха заменой в матче с Челси
- Динамо и Днепр-1 будут отыгрываться, Суперкубок УЕФА и старт Серии А. Расписание матчей на 14 - 20 августа
- "Нас не заставляют выпускать Трубина". Тренер Бенфики прокомментировал трансфер украинца
- "Подумал, что еще сплю". Зинченко рассказал о звонке Гвардиолы после победы Сити в ЛЧ
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО