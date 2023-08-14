Мудрик - о критике Невилла: Такие люди не очень ценятся, когда они каждый день переобуваются

Украинский вингер " Челси " Михаил Мудрик ответил Гарри Невиллу, который ранее критиковал игрока.

– В матче с "Ливерпулем" ты разрывал. Гари Невилл говорил, что не хотел бы против тебя играть. А уже в мае тот же Невилл тебя прибивает, говорит: "Блин, он такой застывший, что с ним произошло?" Ты сам понимаешь, что с тобой случилось? Был ли ты просто не готов так быстро перепрыгнуть этот уровень?

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– Что нам об этом говорить? Будем ждать, когда Невилл еще раз переобуется. Ну я не понимаю. То есть ты сегодня играешь хорошо – он говорит одно, играешь завтра плохо – он говорит другое. Каждый день он будет говорить новое.

– Но таков и есть профессиональный спорт. Ты хорошо играешь – тебя хвалят, плохо играешь – тебя прибивают. Верно?

- Я не знаю. Я просто не понимаю. Если у меня есть любимый теннисист, он сегодня выиграл – я его поддерживаю, он завтра проиграл – я его поддерживаю. Могу быть зол на него или мне не понравилось, как он сыграл. Но никогда не буду что-либо публично, или писать комментарии, или говорить, что он мне больше не нравится, я его не поддерживаю. Ты должен определиться – за или против, что ты, где ты вообще?

Такие люди, болельщики, эксперты, по-моему, не очень ценятся, когда они каждый день переобуваются. У них должно быть какое-то одно мнение, но могут говорить, что сегодня плохо сыграл, вчера – хорошо. Но мнение о футболисте или ком-нибудь не может так меняться.

Ты или веришь, или не веришь. Если ставишь крест – все, больше не нужно поддерживать этого футболиста. Если веришь – верь до конца.