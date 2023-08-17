Президент Галатасарая: Тете – наш игрок. Мы не видим никаких проблем или рисков в этом переходе
В турецком клубе уверены в своей правоте
ФК "Шахтер" / Неизвестный автор
Президент "Галатасарая" Дурсун Озбек прокомментировал проблемную ситуацию с подписанием бразильского Вингера Тете.
Ранее сообщалось, что из-за жалобы "Шахтера" турецкая футбольная федерация пока
"Мы оформили этот трансфер, изначально получив разъяснения от международных юристов. Наша работа продолжается. Мы не видим никаких проблем или рисков в этом переходе. Тете – наш игрок. Он присоединился к команде в короткие сроки", - заявил Озбек.
Напомним, что по мнению "горняков", Тете самовольно покинул украинский клуб, несмотря на контракт до 31 декабря. Ранее бразилец подписал четырехлетний контракт с "Галатасараем", воспользовавшись Annexe 7 ФИФА и приостановив срок действия контракта с "Шахтером".
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