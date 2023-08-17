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Президент Галатасарая: Тете – наш игрок. Мы не видим никаких проблем или рисков в этом переходе

Наши за границей
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В турецком клубе уверены в своей правоте

Президент Галатасарая: Тете – наш игрок. Мы не видим никаких проблем или рисков в этом переходе

ФК "Шахтер" / Неизвестный автор

Новина українською

Президент "Галатасарая" Дурсун Озбек прокомментировал проблемную ситуацию с подписанием бразильского Вингера Тете.

Ранее сообщалось, что из-за жалобы "Шахтера" турецкая футбольная федерация пока не выдает "Галатасараю" трансферный сертификат, необходимый для регистрации футболиста.

"Мы оформили этот трансфер, изначально получив разъяснения от международных юристов. Наша работа продолжается. Мы не видим никаких проблем или рисков в этом переходе. Тете – наш игрок. Он присоединился к команде в короткие сроки", - заявил Озбек.

Напомним, что по мнению "горняков", Тете самовольно покинул украинский клуб, несмотря на контракт до 31 декабря. Ранее бразилец подписал четырехлетний контракт с "Галатасараем", воспользовавшись Annexe 7 ФИФА и приостановив срок действия контракта с "Шахтером".

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В статье: Шахтер (Донецк) Галатасарай (Стамбул) Тете
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Источник:
Pusula Haber

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