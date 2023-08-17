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Галатасарай из-за жалобы Шахтера пока что не может зарегистрировать трансфер Тете

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Клуб еще не получил трансферный лист игрока

Галатасарай из-за жалобы Шахтера пока что не может зарегистрировать трансфер Тете

фото из свободных источников

Новина українською

Турецкий "Галатасарай", который недавно подписал бразильского вингера Тете, пока что не может официально провести трансфер.

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Турецкая футбольная федерация пока не выдает клубу трансферный лист игрока, так как прежний клуб Тете – "Шахтер" – подал жалобу в ФИФА на "Галатасарай" и самого футболиста, так как считает, что этот трансфер был осуществлен с нарушением правил.

"Шахтер", контракт Тете с которым был рассчитан до конца календарного 2023 года, хочет получить компенсацию за игрока, а самого бразильца дисквалифицировать за переход в другой клуб, несмотря на действующий контракт с "горняками".

Напомним, Тете в минувшем сезоне по Annexe 7 ФИФА играл за "Лион" и "Лестер".

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В статье: Шахтер (Донецк) Галатасарай (Стамбул) Тете
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Источник:
Haber Sunum

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