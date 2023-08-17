Галатасарай из-за жалобы Шахтера пока что не может зарегистрировать трансфер Тете
Клуб еще не получил трансферный лист игрока
фото из свободных источников
Турецкий "Галатасарай", который недавно подписал бразильского вингера Тете, пока что не может официально провести трансфер.
Турецкая футбольная федерация пока не выдает клубу трансферный лист игрока, так как прежний клуб Тете – "Шахтер" – подал жалобу в ФИФА на "Галатасарай" и самого футболиста, так как считает, что этот трансфер был осуществлен с нарушением правил.
"Шахтер", контракт Тете с которым был рассчитан до конца календарного 2023 года, хочет получить компенсацию за игрока, а самого бразильца дисквалифицировать за переход в другой клуб, несмотря на действующий контракт с "горняками".
Напомним, Тете в минувшем сезоне по Annexe 7 ФИФА играл за "Лион" и "Лестер".
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