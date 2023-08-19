Малиновский официально стал игроком Дженоа

Украинский полузащитник Руслан Малиновский стал игроком "Дженоа". Об этом итальянская команда сообщила на своих официальных ресурсах.

Хавбек вернулся в Италию на правах аренды из "Марселя". Пока номер он себе не выбрал.

“Генуэзцы” могут выкупить контракт украинца за 10 миллионов евро после окончания срока годовой аренды.

Отметим, что Малиновский первую половину прошлого сезона провел в Аталанте, а вторую - в аренде в “Марселе”. Летом французы выкупили контракт полузащитника, однако новый тренер провансальцев не рассчитывает на украинца.

Текущий контракт Руслана с "Марселем" действует до лета 2026-го. Аналитический портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 15 млн евро.

Ближайший матч у "Дженоа" запланирован на сегодня, 19 августа, против "Фиорентины". Это будет первый поединок "генуэзцев" после возвращения в Серию А.