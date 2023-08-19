Малиновский официально стал игроком Дженоа
Оренда с правом выкупа
Фото - ФК Дженоа/ автор невідомий
Украинский полузащитник Руслан Малиновский стал игроком "Дженоа". Об этом итальянская команда сообщила на своих официальных ресурсах.
Хавбек вернулся в Италию на правах аренды из "Марселя". Пока номер он себе не выбрал.
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“Генуэзцы” могут выкупить контракт украинца за 10 миллионов евро после окончания срока годовой аренды.
Отметим, что Малиновский первую половину прошлого сезона провел в Аталанте, а вторую - в аренде в “Марселе”. Летом французы выкупили контракт полузащитника, однако новый тренер провансальцев не рассчитывает на украинца.
Текущий контракт Руслана с "Марселем" действует до лета 2026-го. Аналитический портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 15 млн евро.
Ближайший матч у "Дженоа" запланирован на сегодня, 19 августа, против "Фиорентины". Это будет первый поединок "генуэзцев" после возвращения в Серию А.
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