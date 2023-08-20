Шанс для Мудрика. Почеттино выпускает украинца на второй тайм
Михаил заменил травмированного партнера по команде
Getty Images / Global Images Ukraine
Михаил Мудрик выходит на поле во втором тайме в матче против "Вест Хэма". Украинец заменит травмированного партнера по команде Карни Чуквуемеку, который сегодня забил гол.
Счет в лондонском дерби после первых 45 минут - 1:1. У "синих" был шанс выйти вперед, но Энзо Фернандез не реализовал 11-метровый.
В прошлом сезоне игрок принял участие в 15 матчах за "пенсионеров", в 8 из которых он вышел на замену. К сожалению, в официальных матчах 22-летний уроженец Краснограда голами не отмечался, но имеет в активе два ассиста.
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Carney Chukwuemeka is going to be replaced by Mudryk just before the break.— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 20, 2023
Well played, Carney. ????
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