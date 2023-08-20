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Шанс для Мудрика. Почеттино выпускает украинца на второй тайм

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(1 голосов)

Михаил заменил травмированного партнера по команде

Шанс для Мудрика. Почеттино выпускает украинца на второй тайм

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Михаил Мудрик выходит на поле во втором тайме в матче против "Вест Хэма". Украинец заменит травмированного партнера по команде Карни Чуквуемеку, который сегодня забил гол.

Счет в лондонском дерби после первых 45 минут - 1:1. У "синих" был шанс выйти вперед, но Энзо Фернандез не реализовал 11-метровый.

В прошлом сезоне игрок принял участие в 15 матчах за "пенсионеров", в 8 из которых он вышел на замену. К сожалению, в официальных матчах 22-летний уроженец Краснограда голами не отмечался, но имеет в активе два ассиста.

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В статье: Челси (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
20.08.2023 в 20:33
Скільки голів забив Мудрик?
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