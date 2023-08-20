Мудрик получил лучшую оценку среди вышедших на замену игроков Челси

В рамках 2-го тура АПЛ "Челси" на выезде проиграл "Вест Хэму" со счетом 1:3.

Михаил Мудрик начал эту игру в запасе "пенсионеров", но появился на поле сразу после перерыва. Украинский вингер заменил получившего повреждение Чуквуэмеку.

Аналитический портал SofaScore оценил игру 22-летнего украинца в 7,2 балла. Это лучшая оценка среди всех игроков, вышедших на замену в составе команды Маурисио Почеттино.

За 45 минут Михаил 28 раз коснулся мяча, выполнил 12 точных передач (из 16, то есть показатель точности составил 75%), оформил 2 ключевые передачи (показатель xA составил 0,15), выполнил 3 точных навеса (из 7), выиграл 2 единоборства, 1 раз отобрал мяч, 10 раз потерял мяч и 1 раз пробил мимо ворот.