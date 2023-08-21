Кварцяный: Цыганков сейчас в Жироне как Роналду, все автографы его

Известный украиснкий специалист Виталии Кварцяный высказал свое мнение об украинских легионерах испанской " Жироны " - форварде Артеме Довбике и хавбеке Викторе Цыганкове.

"Сейчас раз-два и Цыганков, Довбик – бум-бум. Уже Цыганков забил гол, он сейчас как Роналду. Все автографы его. На его футболках "Жирона" будет зарабатывать десятки, сотни миллионов. Если бы он пошел в "Ювентус", все деньги за трансфер сразу бы отбили", - сказал Кварцяный.

Напомним, что Виктор Цыганков присоединился к "Жироне" в январе 2023 года (21 матч,3 гола и 7 ассистов), а Артем Довбик переехал в Испанию этим летом (2 матча, 1 гол).