Украинский чемпион мира U-20 попал в команду тура чемпионата Польши

Аналитический портал SofaScore составил символическую сборную по итогам 5-го тура чемпионата Польши. В ней нашлось место и для полузащитника "Заглембе" Сергея Булецы.

24-летний украинец вышел в стартовом составе команды на домашний матч против "Пущи" и провел на поле 70 минут. Булеца получил оценку 7.9 и попал в сборную тура Экстраклясы.

Булеца проводит текущий сезон в Польше на правах аренды из киевского "Динамо". Его контракт с киевлянами рассчитан до июня 2024-го года.

После 5-ти сыгранных матчей "Заглембе" занимает 2-е место в чемпионате.