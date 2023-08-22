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Украинский чемпион мира U-20 попал в команду тура чемпионата Польши

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Динамовец продолжает процесс адаптации в зарубежном чемпионате

Украинский чемпион мира U-20 попал в команду тура чемпионата Польши

Фото: zaglebielubin

Новина українською

Аналитический портал SofaScore составил символическую сборную по итогам 5-го тура чемпионата Польши. В ней нашлось место и для полузащитника "Заглембе" Сергея Булецы.

24-летний украинец вышел в стартовом составе команды на домашний матч против "Пущи" и провел на поле 70 минут. Булеца получил оценку 7.9 и попал в сборную тура Экстраклясы.

Булеца проводит текущий сезон в Польше на правах аренды из киевского "Динамо". Его контракт с киевлянами рассчитан до июня 2024-го года.

После 5-ти сыгранных матчей "Заглембе" занимает 2-е место в чемпионате.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Заглембе (Любин) Сергей Булеца
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Источник:
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