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Леоненко: Зинченко, скорее всего, списан. Он просто пиарщик

Наши за границей
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(1 голосов)

Виктор Леоненко выдал традиционную порцию критики относительно Александра Зинченко

Леоненко: Зинченко, скорее всего, списан. Он просто пиарщик

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт в очередной раз традиционно раскритиковал защитника "Арсенала" Александра Зинченко.

"Что касается Зинченко, он, скорее всего, списан. Но видишь, ему еще и везет. Японец получил красную, Тимбер травмировался. Я так понимаю, что на его место купили Райса. Знал, что не выпустят этого парня, занимающегося в основном пиаром, у него же люди этим занимаются, сам он занимается пиаром, а англичане болеют. Зина – просто пиарщик, да и только.

Все, ну сейчас Райс пришел, и я так понимаю, здесь только счастье поможет, если там половина защитников сломается, только тогда и будет играть. Ну, сейчас скажут: "Он там после травмы". Артета найдет что сказать. Зинченко просто везет, попал в "Манчестер Сити", играет только за команды, которые контролируют мяч. Его не увидишь в команде, отбирающей мяч", - сказал Леоненко.

Напомним, что Зинченко недавно восстановился после травмы и вышел на замену в концовке матча АПЛ с "Кристал Пэлас" (1:0).

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В статье: Виктор Леоненко Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Леоненко PROSPORT

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Комментарии (9)
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Баpceлиниуc
22.08.2023 в 19:54
Как всегда в яблочко! Браво Леон!
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0
-3
Dr. House (Поділля)
22.08.2023 в 19:56
Думки кончених придурків та алкашів співпадають
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0
0
Будєм разбіратся (Київ)
22.08.2023 в 19:19
Коли Брітні Спірс записала пісню Toxic , вона присвятила її Леоненку
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+2
-1
Джим Слэйд (Харьков)
22.08.2023 в 19:05
А ещё Хаверца на позицию Зинченко купили. И Райю
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0
0
Romerik (YNWA)
22.08.2023 в 19:01
І взагалі що розумного можна очікувати від довбой*ба, який свято переконаний, що ПЗ Райс, це пряма заміна ЛЗ Зіні
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+4
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
22.08.2023 в 19:01
Це чмо хоч приблизно про себе уявляє, яке воно кончене та закомплексоване.
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+3
-1
Romerik (YNWA)
22.08.2023 в 18:58
Цей клоун, типова шавка, на яку ніхто ніколи не звертає увагу. Але вона при кожній нагоді підгавкує десь біля ніг. Точ в точ
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+4
-1
Скачков Леонід (Рівне)
22.08.2023 в 18:36
Звязда,психоневрологічний диспансер за тобою плаче!
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+5
-1
MaximSK (Киев)
22.08.2023 в 18:32
Такое ощущение что Зинченко для Леоненко враг, желает чтобы он провалился, не играл за Арсенал. А по сути Зинченко был долгое время травмирован, ему нужно время, чтобы набрать форму, если Зинченко восстановится, будет играть в основе. И Райс не защитник, а опорник.
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+5
-1

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