Леоненко: Зинченко, скорее всего, списан. Он просто пиарщик
Виктор Леоненко выдал традиционную порцию критики относительно Александра Зинченко
Скриншот: ТК Футбол
Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт в очередной раз традиционно раскритиковал защитника "
"Что касается Зинченко, он, скорее всего, списан. Но видишь, ему еще и везет. Японец получил красную, Тимбер травмировался. Я так понимаю, что на его место купили Райса. Знал, что не выпустят этого парня, занимающегося в основном пиаром, у него же люди этим занимаются, сам он занимается пиаром, а англичане болеют. Зина – просто пиарщик, да и только.
Все, ну сейчас Райс пришел, и я так понимаю, здесь только счастье поможет, если там половина защитников сломается, только тогда и будет играть. Ну, сейчас скажут: "Он там после травмы". Артета найдет что сказать. Зинченко просто везет, попал в "Манчестер Сити", играет только за команды, которые контролируют мяч. Его не увидишь в команде, отбирающей мяч", - сказал Леоненко.
Напомним, что Зинченко недавно восстановился после травмы и вышел на замену в концовке матча АПЛ с "Кристал Пэлас" (1:0).
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