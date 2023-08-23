Антон Кравченко: Коноплянка бежал и ржал, что я не могу его догнать

Украинский защитник Антон Кравченко, который зимой покинул венгерскую "Кишварду", вспомнил времена когда он играл за дубль "Днепра", воспитанником которого он и является.

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– В "Днепре" в 2007-10 годах вы были в дубле? – Был момент, когда я уже сидел в запасе две игры и стучал в основу. Когда тренером был Бессонов. И тут в зимний перерыв, когда у меня истекал контракт (2010), пришли испанцы ‒ Хуанде Рамос с помощниками. И из-за своего возраста, не имея всей информации, я совершил ошибку ‒ ушел из "Днепра". Тогдашний тренер дубля Дима Михайленко предлагал мне контракт еще на полгода, чтобы я доиграл в молодежке. И я был в списках на сборах. Но я сказал – нет, думал, что пойду и где-нибудь заиграю.

– Вы в свое время поиграли в дубле с Коноплянкой. Он уже тогда выделялся?

– Ну, тогда Карноза, Каверин, Коноплянка, Лепа, Пашка Пашаев, покойный Макс Пашаев ‒ они все выделялись. Быстрые были ребята, ловкие. С головой.

Как-то бежали какой-то спринт в тройках. Со мной ‒ Пашка Пашаев и Жека Коноплянка. Они бежали и ржали, что я не могу их догнать. А у меня 88 кг и метр девяносто, я сзади как паровоз на дровах.

– Коноплянка в Румынии, вы – в Венгрии. Вернулись бы в Украину, если бы было предложение?

– Вернулся бы, но их нет. Полгода не играл, сказывается, что не было игровой практики. Предложений мало, нормальных нет, которые бы меня устроили для продолжения карьеры.

– А как с венграми, почему "Кишварда" не продлила ваш контракт?

– Насколько я знаю, у президента клуба есть такое мнение, что каждый футболист имеет свой ресурс. А я свой ресурс уже отдал. И пора что-то изменить. Доработал контракт и все. Это было зимой, пытались найти какой-нибудь вариант аренды, но не было.

Команда хотела играть очень высоко, центральные защитники во время атаки должны находиться у центра поля и выжимать соперника из своей половины. Тогда и вратарь нужен, который не будет стоять во вратарской, тоже будет стоять высоко, страховать защитников. При потере слишком большие зоны оставались за спиной. Я не был особенно согласен с такой игрой. Это, должно быть, меня и погубило здесь.

Четыре с половиной года я дрался за команду. Но я не в претензии. У меня и травмы были, и некоторое время я играл на уколах.