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Официально. Коваленко сменил клуб в Серии А

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Украинец перешел в "Эмполи"

Официально. Коваленко сменил клуб в Серии А

Фото: empolifc.com

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко перешел на правах аренды в "Эмполи". Об этом сообщает пресс-служба обоих клубов.

Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года и включает опцию выкупа.

Коваленко - воспитанник "Шахтера". В феврале 2021 года он стал игроком "Аталанты", сыграв за клуб из Бергамо всего три минуты. Затем он дважды отправлялся в аренду в "Специю". В минувшем сезоне он отыграл 20 матчей за орлят во всех турнирах и отметился 1 ассистом.

В прошлом сезоне "Эмполи" заняло 14-е место в турнирной таблице Серии А.

Ранее сообщалось, что 27-летний Коваленко мог продолжить карьеру в чемпионате Франции. На хавбека претендовал "Нант".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Виктор Коваленко Эмполи
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