Официально. Коваленко сменил клуб в Серии А
Украинец перешел в "Эмполи"
Фото: empolifc.com
Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко перешел на правах аренды в "Эмполи". Об этом сообщает пресс-служба обоих клубов.
Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года и включает опцию выкупа.
Коваленко - воспитанник "Шахтера". В феврале 2021 года он стал игроком "Аталанты", сыграв за клуб из Бергамо всего три минуты. Затем он дважды отправлялся в аренду в "Специю". В минувшем сезоне он отыграл 20 матчей за орлят во всех турнирах и отметился 1 ассистом.
В прошлом сезоне "Эмполи" заняло 14-е место в турнирной таблице Серии А.
Ранее сообщалось, что 27-летний Коваленко мог продолжить карьеру в чемпионате Франции. На хавбека претендовал "Нант".
???? ???????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????? ✍️✅????— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) August 25, 2023
Viktor Kovalenko è un nuovo calciatore azzurro: centrocampista ucraino classe 1996 arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall'@Atalanta_BC pic.twitter.com/ZoGSZzumpb
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