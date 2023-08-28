Экс-динамовец Соль забил 4 гола в матче чемпионата Кипра

31-летний испанский экс-форвард "Динамо" Фран Соль, который этим летом перешел в кипрский АЕК, отметился нетривиальными действиями в матче местного чемпионата.

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Так, в матче 2-го тура чемпионата Кипра АЕК сыграл вничью 5:5 с "Ахнасом", при этом Фран забил 4 гола своей команды.

Отметим, что это первые голы испанца за кипрскую команду в 6 матчах.