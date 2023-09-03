Коваленко в запасе на матч против Ювентуса

В рамках 3-го тура итальянской Серии А "Эмполи" на своем поле сыграет против туринского "Ювентуса". Начало встречи – 21:45.

Виктор Коваленко попал в заявку хозяев поля на эту игру. Однако 27-летний украинец не выйдет на поле против зебр с первых минут, а начнет матч на скамье для запасных.

Напомним, Виктор еще не дебютировал за "Эмполи".