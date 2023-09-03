Коваленко в запасе на матч против Ювентуса
Домашняя игра "Эмполи"
Фото: empolifc.com
В рамках 3-го тура итальянской Серии А "Эмполи" на своем поле сыграет против туринского "Ювентуса". Начало встречи – 21:45.
Виктор Коваленко попал в заявку хозяев поля на эту игру. Однако 27-летний украинец не выйдет на поле против зебр с первых минут, а начнет матч на скамье для запасных.
Напомним, Виктор еще не дебютировал за "Эмполи".
Alle 20.45 al #CarloCastellani #ComputerGrossArena la sfida contro la Juventus; ecco la formazione scelta da mister Zanetti ⬇— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) September 3, 2023
EMPOLI: Berisha; Pezzella, Walukievwicz, Caputo, Marin, Bereszynski, Fazzini, Cambiaghi, Maleh, Luperto, Baldanzi pic.twitter.com/Pr2Atwp0Wg
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