Довбик: Красников – один из первых, кто поверил в меня, увидел перспективу

Бывший форвард " Днепра-1 " Артем Довбик прокомментировал критические слова почетного президента днепровского клуба Юрия Березы о бывших главном тренере и спортивном директоре команды Александре Кучере и Евгении Красникове.

– Я могу говорить за себя. Так вот, в свое время еще в "Днепр" я пришел именно потому, что помогал Мирону Маркевичу комплектовать команду именно Евгений Красников. Я знал его еще тогда, когда он не побоялся пригласить меня из "Черкасс" в "Металлист" и даже предложил сразу не в юношеский состав, а в U-21. Красников для меня – очень важный человек, потому что он один из первых, кто поверил в меня, увидел перспективу.

Теперь по поводу Александра Кучера. У меня была возможность поработать в "Днепре-1" с разными по стилю, видением футбола, системой работы тренерами. Кучер – хороший специалист, который многое дал и команде, и мне лично. Благодаря работе с Александром Николаевичем и его штабом я побил собственный рекорд результативности и привлек внимание зарубежных клубов. Я слышал много хороших отзывов о том, как играл "Днепр-1". И я – не единственный игрок, кто прогрессировал под руководством Кучера, считаю, многие футболисты "Днепра-1" сейчас достойны внимания.

‒ Согласитесь с утверждением, что Красников с Кучером – основные виновники вылета "Днепра-1" из еврокубков?

– Конечно, нет. Они основные виновники того, что "Днепр-1" вышел в еврокубки. Мы оказались в тяжелой ситуации с началом большой войны. Многие игроки ушли. Чтобы быстро собрать обновленную команду и компенсировать потери, они вдвоем многое сделали. Мы же это видели, мы понимали, что для нашей команды означали те же Джурасек, Игнатенко, Чуже, Дубинчак, Кожокару. Они ушли, заменить их быстро было достижением.

Считаю, Красников и Кучер привели очень качественных футболистов – Бланко, Амаш и Пеглоу. Напротив, для нас было удивительно, что такие игроки согласились приехать в Украину во время войны.

Кстати, я переподписал контракт с "Днепром-1" не в последнюю очередь потому, что Красников был в клубе. Я уже говорил, что давно с ним знаком. Он обещал мне, что поможет пройти сезон с хорошими результатами, улучшить мой профайл и в итоге перейти в одну из топ-5 лиг Европы. Все это исполнено до последнего слова.

Я стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины, получил контракт в Ла Лиге. Все это время со стороны Красникова и Кучера была только поддержка – хорошие советы, помощь в подготовке и разборе игры.