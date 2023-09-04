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"Это не тренер, а футбольное несчастье". Президент Днепра-1 резко высказался о Кучере

Премьер-лига
(1 голосов)

Береза рассказал, что у него были непростые отношения с Кучером

"Это не тренер, а футбольное несчастье". Президент Днепра-1 резко высказался о Кучере

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза подверг резкой критике бывшего наставника команды Александра Кучера.

"Кучер завоевал с "Днепром-1" серебро только благодаря багажу Йовичевича, который он заложил, хотя у меня и неоднозначное отношение к Игорю после его ухода в "Шахтер". Кучер просто подтянул футболистов и расставил их на нужные места. Именно благодаря наработкам Йовичевича Кучер и выскочил с "Днепром-1" на второе место. Это правда.

После проигрыша "АЕКу" (Ларнака) в прошлом сезоне я пытался поговорить с Кучером, но мне показалось, что этот молодой человек какой-то неадекватный. У меня со всеми тренерами было абсолютное взаимопонимание и контакт, но не с ним. Я задавал ему футбольные вопросы, а в ответ он нес какую-то чушь.

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После этого я ему ни разу не звонил, а общался только с игроками. Русол мне потом сказал: "Если вы доверяете мне, то должны доверять и тренеру". Я ответил, что понял и больше не буду вмешиваться в дела. Можно сказать, отошел в сторону и наблюдал со стороны.

Был момент, что я не выдержал и сказал Русолу: "Вы уже что-то делайте [с Кучером]", но он ответил, что есть контракт и его нужно соблюдать. Я задал вопрос: "А кто будет компенсировать потерю еврокубков?". У нас сейчас будет очень много финансовых вопросов к Русолу относительно вылета из еврокубков.

Как оказалось, Кучер - это не тренер, а футбольное несчастье. Пара Кучер - Красников - основные виновники вылета "Днепра-1" из еврокубков. Я не верю в их тандем. Они люди совсем другого направления. Это обложение футболистов налогами или играют только те игроки, агенты которых находятся в орбите Красникова. Это металлическое несчастье имени Ярославского.

У Красникова может быть успех только в той команде, где есть миллиарды. А во всех остальных клубах будет просто дурилово. Красников - это игрок больших денег, но рано или поздно это закончится.

Я давно ждал отставку Кучера и выдохнул с облегчением, когда она состоялась. Если бы Кучер ушел хотя бы на две-три игры раньше, то, как минимум, "Спартак" (Трнаву) мы бы прошли. Сейчас я вернулся в "Днепр-1", команда во многих аспектах разобрана, но перспективы у нас появились, потому что мы наконец освободились от этого несчастья", - сказал Береза.

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В статье: Александр Кучер Евгений Красников СК Днепр-1 Юрий Береза
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Комментарии (3)
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tekutiev
04.09.2023 в 16:02
руководство днепр-1 нашло крайних?кучер и красников?зачем тогда их приглашали в команду,переманив из несчастного металлиста?почему не расстались с ними раньше?не хотели платить за разрыв контракта?теперь прозрели и поумнели.или почётный президент клуба ничего не решает?он просто "зицпредседатель".кто настоящий владелец днепр-1 и "нечётный"президент?
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+2
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magnum power (БОМЖ)
04.09.2023 в 15:25
і тут їм Метал нагадив)). але немає відповіді, чому тоді ти не звільнив Кучера одразу після програшу АЕК, якщо все знав тоді. або виходить, що президент клубу – просто ніхто, але є ляльководи у тіні, які вирішують такі питання.
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+2
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Слава с Днепра (Днепропетровск)
04.09.2023 в 15:12
При всем уважении к Городову-вратарю. Создается не только у меня впечатление, что быть тренером команды он не способен и последняя игра это наглядно продемонстрировала. Считаю, что замены в ходе игры были нелогичные (читай - глупые), что и привело к отсутствию результата.
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