"Это не тренер, а футбольное несчастье". Президент Днепра-1 резко высказался о Кучере

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза подверг резкой критике бывшего наставника команды Александра Кучера.

"Кучер завоевал с "Днепром-1" серебро только благодаря багажу Йовичевича, который он заложил, хотя у меня и неоднозначное отношение к Игорю после его ухода в "Шахтер". Кучер просто подтянул футболистов и расставил их на нужные места. Именно благодаря наработкам Йовичевича Кучер и выскочил с "Днепром-1" на второе место. Это правда.

После проигрыша "АЕКу" (Ларнака) в прошлом сезоне я пытался поговорить с Кучером, но мне показалось, что этот молодой человек какой-то неадекватный. У меня со всеми тренерами было абсолютное взаимопонимание и контакт, но не с ним. Я задавал ему футбольные вопросы, а в ответ он нес какую-то чушь.

После этого я ему ни разу не звонил, а общался только с игроками. Русол мне потом сказал: "Если вы доверяете мне, то должны доверять и тренеру". Я ответил, что понял и больше не буду вмешиваться в дела. Можно сказать, отошел в сторону и наблюдал со стороны.

Был момент, что я не выдержал и сказал Русолу: "Вы уже что-то делайте [с Кучером]", но он ответил, что есть контракт и его нужно соблюдать. Я задал вопрос: "А кто будет компенсировать потерю еврокубков?". У нас сейчас будет очень много финансовых вопросов к Русолу относительно вылета из еврокубков.

Как оказалось, Кучер - это не тренер, а футбольное несчастье. Пара Кучер - Красников - основные виновники вылета "Днепра-1" из еврокубков. Я не верю в их тандем. Они люди совсем другого направления. Это обложение футболистов налогами или играют только те игроки, агенты которых находятся в орбите Красникова. Это металлическое несчастье имени Ярославского.

У Красникова может быть успех только в той команде, где есть миллиарды. А во всех остальных клубах будет просто дурилово. Красников - это игрок больших денег, но рано или поздно это закончится.

Я давно ждал отставку Кучера и выдохнул с облегчением, когда она состоялась. Если бы Кучер ушел хотя бы на две-три игры раньше, то, как минимум, "Спартак" (Трнаву) мы бы прошли. Сейчас я вернулся в "Днепр-1", команда во многих аспектах разобрана, но перспективы у нас появились, потому что мы наконец освободились от этого несчастья", - сказал Береза.