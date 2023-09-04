  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Береза: Уже пять лет слушаю слухи, что Коломойский неофициальный владелец Днепра-1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Береза: Уже пять лет слушаю слухи, что Коломойский неофициальный владелец Днепра-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Бизнесмен столкнулся с большими проблемами

Береза: Уже пять лет слушаю слухи, что Коломойский неофициальный владелец Днепра-1

Фото - Суспільне / Автор - Олександр Магула

Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза высказался о бизнесмене Игоре Коломойском.

- Многие болельщики переживают за будущее "Днепра-1" из-за ареста Игоря Коломойского.

- У Игоря Валерьевича одна судьба, а у "Днепра-1" - другая. Он прибыл в суд в спортивном костюме БК "Днепр" и ФК "Днепр". СК "Днепр-1" там не было.

- Но слухи разные ходят. Многие люди именно Коломойского считают неофициальным владельцем "Днепра-1".

- Я уже эти слухи пять лет слушаю. Пусть Игорь Валерьевич занимается решением своих проблем, у него очень сильная адвокатская группа, а мы будем заниматься своими делами.

Читайте такжеДиректор Днепра-1: Михайленко рассматривается на должность главного тренера

- Что вы думаете о Коломойском, как о человеке?

- Расскажу одну историю. Я обращался к Игорю Коломойскому с просьбой помочь батальону "Днепр-1". К сожалению, он не помог. После этого я перестал ему звонить.

- Почему не помог?

- Он изменился во многих вещах. Это его право. Мы движемся разными путями, - сказал Береза.

По теме
yellow-arrow
Задерака: Сыграли так, как просил Вернидуб, поэтому победили Колос
yellow-arrow
Диспетчер Вьюнник, железный центр, и снова Вернидуб. Символическая сборная 6-го тура УПЛ
yellow-arrow
Директор Днепра-1: Михайленко рассматривается на должность главного тренера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Коломойский СК Днепр-1 Юрий Береза
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде