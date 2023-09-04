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Береза: Уже пять лет слушаю слухи, что Коломойский неофициальный владелец Днепра-1
Бизнесмен столкнулся с большими проблемами
Фото - Суспільне / Автор - Олександр Магула
Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза высказался о бизнесмене Игоре Коломойском.
- Многие болельщики переживают за будущее "Днепра-1" из-за ареста Игоря Коломойского.
- У Игоря Валерьевича одна судьба, а у "Днепра-1" - другая. Он прибыл в суд в спортивном костюме БК "Днепр" и ФК "Днепр". СК "Днепр-1" там не было.
- Но слухи разные ходят. Многие люди именно Коломойского считают неофициальным владельцем "Днепра-1".
- Я уже эти слухи пять лет слушаю. Пусть Игорь Валерьевич занимается решением своих проблем, у него очень сильная адвокатская группа, а мы будем заниматься своими делами.
- Что вы думаете о Коломойском, как о человеке?
- Расскажу одну историю. Я обращался к Игорю Коломойскому с просьбой помочь батальону "Днепр-1". К сожалению, он не помог. После этого я перестал ему звонить.
- Почему не помог?
- Он изменился во многих вещах. Это его право. Мы движемся разными путями, - сказал Береза.
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