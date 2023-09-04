Береза: Уже пять лет слушаю слухи, что Коломойский неофициальный владелец Днепра-1

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза высказался о бизнесмене Игоре Коломойском.

- Многие болельщики переживают за будущее "Днепра-1" из-за ареста Игоря Коломойского.

- У Игоря Валерьевича одна судьба, а у "Днепра-1" - другая. Он прибыл в суд в спортивном костюме БК "Днепр" и ФК "Днепр". СК "Днепр-1" там не было.

- Но слухи разные ходят. Многие люди именно Коломойского считают неофициальным владельцем "Днепра-1".

- Я уже эти слухи пять лет слушаю. Пусть Игорь Валерьевич занимается решением своих проблем, у него очень сильная адвокатская группа, а мы будем заниматься своими делами.

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- Что вы думаете о Коломойском, как о человеке?

- Расскажу одну историю. Я обращался к Игорю Коломойскому с просьбой помочь батальону "Днепр-1". К сожалению, он не помог. После этого я перестал ему звонить.

- Почему не помог?

- Он изменился во многих вещах. Это его право. Мы движемся разными путями, - сказал Береза.