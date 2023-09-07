Бонусы за Мудрика: известно, сколько получит Шахтер, если Челси выиграет АПЛ или Лигу чемпионов

Стали известны некоторые подробности соглашения "Шахтера" и "Челси" по трансферу Михаила Мудрика.

Как известно, "горняки" получат 70 млн евро оговоренным платежом и еще 30 млн евро возможными бонусами.

The Athletic назвал один из пунктов бонусных платежей.

Так, донецкий клуб получит 5 миллионов евро за победу "синих" в АПЛ или Лиге чемпионов. Речь идет о победе в турнире в целом.

Об участии Мудрика в турнирах, количестве матчей, голов и т.п. не сообщается.

Напомним, что "пенсионеры" подписали украинца в январе этого года. В составе "Челси" Мудрик провел в общей сложности 20 матчей, записал на свой счет 2 ассиста.