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Бонусы за Мудрика: известно, сколько получит Шахтер, если Челси выиграет АПЛ или Лигу чемпионов

Наши за границей
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(1 голосов)

Осталось малость - выиграть турнир

Бонусы за Мудрика: известно, сколько получит Шахтер, если Челси выиграет АПЛ или Лигу чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Стали известны некоторые подробности соглашения "Шахтера" и "Челси" по трансферу Михаила Мудрика.

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Как известно, "горняки" получат 70 млн евро оговоренным платежом и еще 30 млн евро возможными бонусами.

The Athletic назвал один из пунктов бонусных платежей.

Так, донецкий клуб получит 5 миллионов евро за победу "синих" в АПЛ или Лиге чемпионов. Речь идет о победе в турнире в целом.

Об участии Мудрика в турнирах, количестве матчей, голов и т.п. не сообщается.

Напомним, что "пенсионеры" подписали украинца в январе этого года. В составе "Челси" Мудрик провел в общей сложности 20 матчей, записал на свой счет 2 ассиста.

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В статье: Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
07.09.2023 в 20:52
забудьте об этом думать --можно только мечтать
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karpatoman (Львів)
07.09.2023 в 20:39
Знайдено причину поганих результатів Челсі - не хочуть платити бонуси Шахтарю.
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Oohhmee (Винница)
07.09.2023 в 20:23
Чи заб'є гол
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