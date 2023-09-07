Бонусы за Мудрика: известно, сколько получит Шахтер, если Челси выиграет АПЛ или Лигу чемпионов
Осталось малость - выиграть турнир
Getty Images / Global Images Ukraine
Стали известны некоторые подробности соглашения "Шахтера" и "Челси" по трансферу Михаила Мудрика.
Как известно, "горняки" получат 70 млн евро оговоренным платежом и еще 30 млн евро возможными бонусами.
The Athletic назвал один из пунктов бонусных платежей.
Так, донецкий клуб получит 5 миллионов евро за победу "синих" в АПЛ или Лиге чемпионов. Речь идет о победе в турнире в целом.
Об участии Мудрика в турнирах, количестве матчей, голов и т.п. не сообщается.
Напомним, что "пенсионеры" подписали украинца в январе этого года. В составе "Челси" Мудрик провел в общей сложности 20 матчей, записал на свой счет 2 ассиста.
Популярное сейчас
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
- "Лично я бы из Динамо туда не пошел". Леоненко - о переходе Сидорчука в Вестерло
- Бывшая девушка звезды МЮ показала фото результатов побоев от футболиста. ФОТО
- Арсенал – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз центрального матча 4-го тура АПЛ на 03.09.2023
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО