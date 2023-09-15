Малиновский получил травму в начале текущей недели
Однако к следующему матчу он должен быть в форме
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер “Дженоа” Альберто Джилардино рассказал о травме украинского полузащитника команды Руслана Малиновского.
“У Малиновского была небольшая проблема в начале недели, но затем он регулярно тренировался.
Он может принести нам пользу как с начала игры, так и по ходу матча”, – сказал Джилардино.
Следующий поединок "Дженоа" проведет в субботу, 16 сентября. Соперником генуэзцев станет действующий чемпион Италии "Наполи". Матч запланирован на 21:45.
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В текущем сезоне Малиновский провел в составе “Дженоа” два матча. На его счету две желтые карточки за 127 минут на поле.
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