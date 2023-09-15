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Малиновский получил травму в начале текущей недели

Наши за границей
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Однако к следующему матчу он должен быть в форме

Малиновский получил травму в начале текущей недели

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер “Дженоа” Альберто Джилардино рассказал о травме украинского полузащитника команды Руслана Малиновского.

“У Малиновского была небольшая проблема в начале недели, но затем он регулярно тренировался.

Он может принести нам пользу как с начала игры, так и по ходу матча”, – сказал Джилардино.

Следующий поединок "Дженоа" проведет в субботу, 16 сентября. Соперником генуэзцев станет действующий чемпион Италии "Наполи". Матч запланирован на 21:45.

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В текущем сезоне Малиновский провел в составе “Дженоа” два матча. На его счету две желтые карточки за 127 минут на поле.

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В статье: Альберто Джилардино Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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Источник:
CalcioNews

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