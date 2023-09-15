Сидорчук провел за Вестерло целый матч, его команда проиграла 0:3
Записал свое имя в протокол
kvcwesterlo.be
Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук дебютировал в зарубежном чемпионате. Он вышел в стартовом составе "Вестерло" на матч седьмого тура бельгийской Лиги Жюпиле против "Антверпена".
Хавбек провел на поле все 90 минут. В начале второго тайма Сидорчук записал в свой пассив желтую карточку.
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WhoScored оценил действия украинца баллом 6,0 – это шестая оценка в команде. Сидорчуку удалось однажды пройти соперника благодаря дриблингу, дважды выполнить успешный подкат, а также он отдал 51 точный пас из 65. По проценту владения мяча Сергей – лучший в своей команде.
"Вестерло" продолжает находиться на предпоследнем месте турнирной таблицы с одним очком в активе за семь матчей. Следующий поединок команда сыграет в гостях против "Стандарда", расположившегося на одну позицию выше.
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