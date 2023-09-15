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Сидорчук провел за Вестерло целый матч, его команда проиграла 0:3

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(1 голосов)

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Сидорчук провел за Вестерло целый матч, его команда проиграла 0:3

kvcwesterlo.be

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук дебютировал в зарубежном чемпионате. Он вышел в стартовом составе "Вестерло" на матч седьмого тура бельгийской Лиги Жюпиле против "Антверпена".

Хавбек провел на поле все 90 минут. В начале второго тайма Сидорчук записал в свой пассив желтую карточку.

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WhoScored оценил действия украинца баллом 6,0 – это шестая оценка в команде. Сидорчуку удалось однажды пройти соперника благодаря дриблингу, дважды выполнить успешный подкат, а также он отдал 51 точный пас из 65. По проценту владения мяча Сергей – лучший в своей команде.

"Вестерло" продолжает находиться на предпоследнем месте турнирной таблицы с одним очком в активе за семь матчей. Следующий поединок команда сыграет в гостях против "Стандарда", расположившегося на одну позицию выше.

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В статье: Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло) Антверпен
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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
16.09.2023 в 01:02
Сидору не привыкать
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0
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alex.belogubko (одесса)
16.09.2023 в 00:23
влип очкарик
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0
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.09.2023 в 00:10
З дебютом)
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0
0

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