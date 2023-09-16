Гармаш дебютирует за хорватский Осиек. Известна оценка футболиста

Украинский полузащитник Денис Гармаш дебютировал за "Осиек" в матче против "Риеки". 33-летний футболист вышел на замену на 60-й минуте. Его команда победила со счетом 2:1.

Напомним, недавно игрок покинул киевское "Динамо" и присоединился к хорватскому клубу.

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Денис провел на поле 30 минут. Портал Sofascore наградил игрока оценкой в 6.8. Гармаш выполнил 12 удачных пасов, точность 86%, 21 раз коснулся мяча и дважды ударил мимо ворот. Через 7 минут после появления на поле полузащитник получил желтую карточку.

Александр Драмбаев, защитник донецкого "Шахтера", который играет на правах аренды за хорватский клуб "Осиек", также появился на поле.