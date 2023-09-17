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Коваленко в запасе на матч Эмполи против Ромы

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Украинец снова не в старте

Коваленко в запасе на матч Эмполи против Ромы

Фото: Getty Images

Новина українською

Полузащитник итальянского "Эмполи" сегодня на замене в матче против "Ромы". Поединок начнется в 21:45.

Украинец появился на поле лишь однажды и отыграл 18 минут против "Ювентуса". Предыдущий матч с "Монцой" 27-летний футболист провел в запасе весь поединок.

Виктор перешел в "Аззурри" в это трансферное окно. Клуб арендовал его до конца текущего сезона, по окончании которого Коваленко станет свободным агентом.

Сейчас transfermark оценивает игрока в 1.5 млн евро.

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В статье: Рома (Рим) Виктор Коваленко Эмполи
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Источник:
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