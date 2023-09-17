Коваленко в запасе на матч Эмполи против Ромы
Украинец снова не в старте
Фото: Getty Images
Полузащитник итальянского "Эмполи" сегодня на замене в матче против "Ромы". Поединок начнется в 21:45.
Украинец появился на поле лишь однажды и отыграл 18 минут против "Ювентуса". Предыдущий матч с "Монцой" 27-летний футболист провел в запасе весь поединок.
Виктор перешел в "Аззурри" в это трансферное окно. Клуб арендовал его до конца текущего сезона, по окончании которого Коваленко станет свободным агентом.
Сейчас transfermark оценивает игрока в 1.5 млн евро.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:x.com
Популярное сейчас
- Почеттино: Мудрику нужно учиться играть в АПЛ и лучше понимать игру
- Шахтер - лидер, Кривбасс второй, Черноморец обходит Полесье. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Все бывает в первый раз. ЛНЗ - Рух 2:1
- Трубин пропустил в дебюте за Бенфику, но Орлы все равно победили. Статистические порталы выставили украинцу оценки
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн