Коваленко в запасе на матч Эмполи против Ромы

Полузащитник итальянского "Эмполи" сегодня на замене в матче против "Ромы". Поединок начнется в 21:45.

Украинец появился на поле лишь однажды и отыграл 18 минут против "Ювентуса". Предыдущий матч с "Монцой" 27-летний футболист провел в запасе весь поединок.

Виктор перешел в "Аззурри" в это трансферное окно. Клуб арендовал его до конца текущего сезона, по окончании которого Коваленко станет свободным агентом.

Сейчас transfermark оценивает игрока в 1.5 млн евро.