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Довбик и Цыганков впервые вместе выйдут в старте Жироны

Наши за границей
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Оба украинца в старте Жироны на матч против Гранады

Довбик и Цыганков впервые вместе выйдут в старте Жироны

Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий

Новина українською

Сегодня, 18 сентября, в рамках 5-го тура Ла Лиги "Гранада" примет "Жирону".

В составе гостей на поле со стартовых минут выйдут украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.

Это первый случай, когда оба украинца выйдут в старте испанской команды.

В нынешнем сезоне Цыганков провел четыре матча и сделал 1 результативную передачу, а Довбик отличился одним забитым голом в 4 поединках, однако постоянно выходил на замену.

Напомним, что матч "Гранада" - "Жирона" начнется в 22:00, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Гранада Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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