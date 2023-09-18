Довбик и Цыганков впервые вместе выйдут в старте Жироны
Оба украинца в старте Жироны на матч против Гранады
Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий
Сегодня, 18 сентября, в рамках 5-го тура
В составе гостей на поле со стартовых минут выйдут украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.
Это первый случай, когда оба украинца выйдут в старте испанской команды.
В нынешнем сезоне Цыганков провел четыре матча и сделал 1 результативную передачу, а Довбик отличился одним забитым голом в 4 поединках, однако постоянно выходил на замену.
Напомним, что матч "Гранада" - "Жирона" начнется в 22:00, UA-Футбол проведет
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