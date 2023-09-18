Довбик и Цыганков впервые вместе выйдут в старте Жироны

Сегодня, 18 сентября, в рамках 5-го тура Ла Лиги "Гранада" примет "Жирону".

В составе гостей на поле со стартовых минут выйдут украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.

Это первый случай, когда оба украинца выйдут в старте испанской команды.

В нынешнем сезоне Цыганков провел четыре матча и сделал 1 результативную передачу, а Довбик отличился одним забитым голом в 4 поединках, однако постоянно выходил на замену.