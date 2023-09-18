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Цыганков открыл счет в матче, Довбик добавил ассист. Жирона разрывает Гранаду. ВИДЕО

Наши за границей
(1 голосов)

Зашло хорошо

Цыганков открыл счет в матче, Довбик добавил ассист. Жирона разрывает Гранаду. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 18 сентября, в рамках 5-го тура Ла Лиги "Гранада" примет "Жирону".

В составе гостей на поле со стартовых минут вышли украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.

И уже на 22-й минуте один из украинцев открыл счет в матче – Цыганков немного сместился с фланга и дал в дальний угол!

Ну а ближе к концу тайма отметился голевым действием и Артем Довбик – скинул головой под удар Лопеса и записал на свой счет ассист.

Счет к 36-й минуте матча 3:0 в пользу "Жироны".

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Гол Цыганкова:

Ассист Довбика:

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Украинцы в старте. Гранада - Жирона. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
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В статье: Гранада Виктор Цыганков Жирона
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Комментарии (1)
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adey (Korosten)
18.09.2023 в 23:02
Суркіс щось на пальцях ніяк не може скласти дебет мінус кредит.
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