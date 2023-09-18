Цыганков открыл счет в матче, Довбик добавил ассист. Жирона разрывает Гранаду. ВИДЕО
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 18 сентября, в рамках 5-го тура Ла Лиги "Гранада" примет "Жирону".
В составе гостей на поле со стартовых минут вышли украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.
И уже на 22-й минуте один из украинцев открыл счет в матче – Цыганков немного сместился с фланга и дал в дальний угол!
Ну а ближе к концу тайма отметился голевым действием и Артем Довбик – скинул головой под удар Лопеса и записал на свой счет ассист.
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Счет к 36-й минуте матча 3:0 в пользу "Жироны".
Напомним, что UA-Футбол ведет
Гол Цыганкова:
Ассист Довбика:
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adey (Korosten)
18.09.2023 в 23:02
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