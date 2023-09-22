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Сидорчук второй раз подряд выйдет в старте Вестерло на матч чемпионата Бельгии

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Его команда сейчас в плачевном состоянии

Сидорчук второй раз подряд выйдет в старте Вестерло на матч чемпионата Бельгии

fcdynamo.com

Новина українською

В матче восьмого тура чемпионата Бельгии "Стандард" на своем поле встретится с "Вестерло". В стартовом составе гостей появится украинский хавбек Сергей Сидорчук.

Для него это будет второй матч подряд с первых минут после его недавнего трансфера. На прошлой неделе он провел полный поединок против “Антверпена”.

Перед этим матчем "Вестерло" занимает последнее (16) место в турнирной таблице Лиги Жюпиле. "Стандард" идет на 12 позиции.

Поединок начнется в 21.45.

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В статье: Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло) Стандард (Льеж)
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