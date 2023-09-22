Сидорчук второй раз подряд выйдет в старте Вестерло на матч чемпионата Бельгии
Его команда сейчас в плачевном состоянии
fcdynamo.com
В матче восьмого тура чемпионата Бельгии "Стандард" на своем поле встретится с "Вестерло". В стартовом составе гостей появится украинский хавбек Сергей Сидорчук.
Для него это будет второй матч подряд с первых минут после его недавнего трансфера. На прошлой неделе он провел полный поединок против “Антверпена”.
Перед этим матчем "Вестерло" занимает последнее (16) место в турнирной таблице Лиги Жюпиле. "Стандард" идет на 12 позиции.
Поединок начнется в 21.45.
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