Сидорчук второй раз подряд выйдет в старте Вестерло на матч чемпионата Бельгии

В матче восьмого тура чемпионата Бельгии "Стандард" на своем поле встретится с "Вестерло". В стартовом составе гостей появится украинский хавбек Сергей Сидорчук.

Для него это будет второй матч подряд с первых минут после его недавнего трансфера. На прошлой неделе он провел полный поединок против “Антверпена”.

Перед этим матчем "Вестерло" занимает последнее (16) место в турнирной таблице Лиги Жюпиле. "Стандард" идет на 12 позиции.

Поединок начнется в 21.45.