Аутсайдеры против Трубина. Портимоненсе – Бенфика. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча
Возможен первый сухой поединок от украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
В первый двух поединках за "Бенфику" Анатолий Трубин пропустил трижды, в том числе два раза с пенальти. Это были довольно трудные матчи для "орлов". Например, против “Зальцбурга” пришлось играть в меньшинстве с 13-й минуты. Сегодня соперником команды украинца будет представитель дна турнирной таблицы чемпионата Португалии: "Портимоненсе" отделяет от зоны вылета всего одно очко.
Чемпионат Португалии, шестой тур
24 сентября, 20:00
"Портимоненсе" - "Бенфика"
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 4
Трансляція матчу Портімоненсе - БенфікаСмотреть трансляцию
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