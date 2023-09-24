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Аутсайдеры против Трубина. Портимоненсе – Бенфика. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча

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Возможен первый сухой поединок от украинца

Аутсайдеры против Трубина. Портимоненсе – Бенфика. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В первый двух поединках за "Бенфику" Анатолий Трубин пропустил трижды, в том числе два раза с пенальти. Это были довольно трудные матчи для "орлов". Например, против “Зальцбурга” пришлось играть в меньшинстве с 13-й минуты. Сегодня соперником команды украинца будет представитель дна турнирной таблицы чемпионата Португалии: "Портимоненсе" отделяет от зоны вылета всего одно очко.

Чемпионат Португалии, шестой тур

24 сентября, 20:00

"Портимоненсе" - "Бенфика"

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 4

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Трансляція матчу Портімоненсе - Бенфіка
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В статье: Бенфика (Лиссабон) Портимоненсе Анатолий Трубин смотреть футбол онлайн
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