Аутсайдеры против Трубина. Портимоненсе – Бенфика. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча

В первый двух поединках за "Бенфику" Анатолий Трубин пропустил трижды, в том числе два раза с пенальти. Это были довольно трудные матчи для "орлов". Например, против “Зальцбурга” пришлось играть в меньшинстве с 13-й минуты. Сегодня соперником команды украинца будет представитель дна турнирной таблицы чемпионата Португалии: "Портимоненсе" отделяет от зоны вылета всего одно очко.

Чемпионат Португалии, шестой тур

24 сентября, 20:00

"Портимоненсе" - "Бенфика"

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