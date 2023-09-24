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Забарный и Мудрик выйдут в старте Борнмута и Челси на матчи АПЛ

Наши за границей
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Оба снова сыграют с первых минут

Забарный и Мудрик выйдут в старте Борнмута и Челси на матчи АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня в Английской Премьер-лиге день матчей украинских команд. Более того, все начинают в одно и то же время. Параллельно с поединком "Арсенала" Александра Зинченко также сыграют "Челси" и "Борнмут".

"Аристократы" встретятся с "Астон Виллой" на "Стэмфорд Бридж". Украинский вингер Михаил Мудрик во второй раз подряд выйдет с первых минут за лондонцев.

В то же время “вишенки” сойдутся с “Брайтоном” Роберто Де Дзерби. Украинский сборник Илья Забарный выйдет в старте на этот поединок.

Добавим, что перед этими встречами “Челси” занимает 14 место в АПЛ, а “Борнмут” идет на 17 позиции.

Оба матча начнутся в 16:00.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Челси (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Борнмут Михаил Мудрик Илья Забарный
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