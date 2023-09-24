Забарный и Мудрик выйдут в старте Борнмута и Челси на матчи АПЛ
Оба снова сыграют с первых минут
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в Английской Премьер-лиге день матчей украинских команд. Более того, все начинают в одно и то же время. Параллельно с поединком "Арсенала" Александра Зинченко также сыграют "Челси" и "Борнмут".
"Аристократы" встретятся с "Астон Виллой" на "Стэмфорд Бридж". Украинский вингер Михаил Мудрик во второй раз подряд выйдет с первых минут за лондонцев.
Your Chelsea side today! ????@ParimatchUK | #CheAvl pic.twitter.com/iG6ygdDujH— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 24, 2023
В то же время “вишенки” сойдутся с “Брайтоном” Роберто Де Дзерби. Украинский сборник Илья Забарный выйдет в старте на этот поединок.
Ready for #BHABOU ???? pic.twitter.com/U69nsmW7PL— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) September 24, 2023
Добавим, что перед этими встречами “Челси” занимает 14 место в АПЛ, а “Борнмут” идет на 17 позиции.
Оба матча начнутся в 16:00.
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