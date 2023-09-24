Русин впервые попал в заявку Сандерленда
Назарий может дебютировать в матче против "Кардифф Сити"
Фото: SunderlandAFC
В рамках 8-го тура английского Чемпионшипа "Сандерленд" на своем поле сыграет против "Кардифф Сити". Начало встречи - 17:00.
Назарий Русин попал в заявку "черных котов" на этот поединок. Это произошло впервые.
Однако украинский форвард не выйдет сразу в стартовом составе, а начнет игру на скамейке запасных.
Напомним, в начале сентября 24-летний нападающий подписал контракт с английским клубом до 2027-го года с опцией продления соглашения еще на год.
Ready to go! ❤️#SAFC | #SUNCAR pic.twitter.com/jUcysp0srd— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 24, 2023
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