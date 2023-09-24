Русин впервые попал в заявку Сандерленда

В рамках 8-го тура английского Чемпионшипа "Сандерленд" на своем поле сыграет против "Кардифф Сити". Начало встречи - 17:00.

Назарий Русин попал в заявку "черных котов" на этот поединок. Это произошло впервые.

Однако украинский форвард не выйдет сразу в стартовом составе, а начнет игру на скамейке запасных.

Напомним, в начале сентября 24-летний нападающий подписал контракт с английским клубом до 2027-го года с опцией продления соглашения еще на год.