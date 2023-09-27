  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Довбик и Цыганков в третий раз подряд выйдут в старте Жироны на матч Ла Лиги
В тренде

Довбик и Цыганков в третий раз подряд выйдут в старте Жироны на матч Ла Лиги

Наши за границей
(1 голосов)

Украинцы в тренде Жироны

Довбик и Цыганков в третий раз подряд выйдут в старте Жироны на матч Ла Лиги

Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий

Новина українською

Сегодня, 27 сентября, в рамках 7-го тура Ла Лиги "Вильярреал" примет "Жирону".

В составе гостей на поле со стартовых минут снова выйдут украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.

В нынешнем сезоне Цыганков провел шесть матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу, а Довбик отличился двумя забитыми голами и двумя ассистами в 6 поединках.

Напомним, что матч " Вильярреал " - "Жирона" начнется в 20:00, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
Вильярреал – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 7-го тура чемпионата Испании
yellow-arrow
Цыганков готов, Довбик – тоже. Вильярреал - Жирона. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
yellow-arrow
Украинцы в старте. Вильярреал – Жирона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вильярреал Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
trafalgar (Запорожье)
27.09.2023 в 19:19
удачи парни
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде