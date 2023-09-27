Довбик и Цыганков в третий раз подряд выйдут в старте Жироны на матч Ла Лиги

Сегодня, 27 сентября, в рамках 7-го тура Ла Лиги "Вильярреал" примет " Жирону ".

В составе гостей на поле со стартовых минут снова выйдут украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.

В нынешнем сезоне Цыганков провел шесть матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу, а Довбик отличился двумя забитыми голами и двумя ассистами в 6 поединках.