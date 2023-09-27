Довбик и Цыганков в третий раз подряд выйдут в старте Жироны на матч Ла Лиги
Украинцы в тренде Жироны
Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий
Сегодня, 27 сентября, в рамках 7-го тура Ла Лиги "Вильярреал" примет "
В составе гостей на поле со стартовых минут снова выйдут украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.
В нынешнем сезоне Цыганков провел шесть матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу, а Довбик отличился двумя забитыми голами и двумя ассистами в 6 поединках.
Напомним, что матч " Вильярреал " - "Жирона" начнется в 20:00, UA-Футбол проведет
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