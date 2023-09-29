"Он до сих пор с нами", - президент ЧФР рассказал, куда пропал Коноплянка

Украинский вингер ЧФР Евгений Коноплянка пропустил матч 10-го тура чемпионата Румынии против бухарестского "Рапида" (1:3) из-за проблем со здоровья. Об этом сообщил президент ЧФР Кристи Балай.

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"Коноплянка не был в составе из-за проблем со здоровьем. Решили заняться его восстановлением. В футболе игроки тоже получают травмы. Он до сих пор с нами", - сказал Балай.

Отметим, что 34-летний Коноплянка в этом сезоне провел на поле 19 минут в 2 матчах за ЧФР, результативными действиями не отличился.

ЧФР находится на 2-й позиции в чемпионате Румынии.