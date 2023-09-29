  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Он до сих пор с нами", - президент ЧФР рассказал, куда пропал Коноплянка
В тренде

"Он до сих пор с нами", - президент ЧФР рассказал, куда пропал Коноплянка

Наши за границей
(1 голосов)

Все банально. У украинца повреждение

"Он до сих пор с нами", - президент ЧФР рассказал, куда пропал Коноплянка

фото из свободных источников

Новина українською

Украинский вингер ЧФР Евгений Коноплянка пропустил матч 10-го тура чемпионата Румынии против бухарестского "Рапида" (1:3) из-за проблем со здоровья. Об этом сообщил президент ЧФР Кристи Балай.

Читайте такжеКоноплянка дебютировал за Клуж

"Коноплянка не был в составе из-за проблем со здоровьем. Решили заняться его восстановлением. В футболе игроки тоже получают травмы. Он до сих пор с нами", - сказал Балай.

Отметим, что 34-летний Коноплянка в этом сезоне провел на поле 19 минут в 2 матчах за ЧФР, результативными действиями не отличился.

ЧФР находится на 2-й позиции в чемпионате Румынии.

По теме
yellow-arrow
Первое О Класико Трубина. Бенфика – Порту. АУДИО онлайн трансляция матча 7-го тура чемпионата Португалии
yellow-arrow
Трубин выйдет в старте Бенфики на национальное дерби с Порту. ФОТО
yellow-arrow
Ждем Соболя. Страсбур – Ланс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Коноплянка ЧФР
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fanatik.ro

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде