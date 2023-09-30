  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Цыганков пропустит ближайшие матчи сборной, - Источник
В тренде

Цыганков пропустит ближайшие матчи сборной, - Источник

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Все из-за повреждения, полученного в матче против Реала

Цыганков пропустит ближайшие матчи сборной, - Источник

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

Виктор Цыганков пропустит матчи сборной Украины против Северной Македонии и Мальты из-за полученного повреждения в поединке против мадридского "Реала", об этом сообщает ТаТоТаке.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По информации источника, травма, из-за которой 25-летний вингер попросил замену в матче против Реала, связана с повреждением задней поверхности бедра. Точный диагноз медики Жироны поставят завтра после МРТ.

По предварительному диагнозу Виктор пропустит 2-3 недели, что означает пропуск матчей сборной Украины, которые состоятся 14 и 17 октября.

По теме
yellow-arrow
Цыганков не вышел на второй тайм из-за повреждения, - Источник
yellow-arrow
Ман Сити остается лидером, Тоттенхэм и Арсенал - в первой тройке. Турнирная таблица АПЛ
yellow-arrow
Цыганкова и Довбика заменили во втором тайме в матче против Реала
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Национальная сборная Украины Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Бapceлиниyc
01.10.2023 в 00:31
Это будет большая потеря конечно, Цыганков сейчас на ходу, он сейчас в ударе. Или был...
Ответить
0
0
download1 (huyersk)
01.10.2023 в 00:08
Прикро, була в мене чуйка, що хтось з основних збірників травмується.
Ответить
0
0
efim423 (odessa)
30.09.2023 в 23:50
не факт . домыслы автора
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
30.09.2023 в 23:27
Оце вже проблема
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде