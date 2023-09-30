Цыганков пропустит ближайшие матчи сборной, - Источник
Все из-за повреждения, полученного в матче против Реала
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Виктор Цыганков пропустит матчи сборной Украины против Северной Македонии и Мальты из-за
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По информации источника, травма, из-за которой 25-летний вингер попросил замену в матче против Реала, связана с повреждением задней поверхности бедра. Точный диагноз медики Жироны поставят завтра после МРТ.
По предварительному диагнозу Виктор пропустит 2-3 недели, что означает пропуск матчей сборной Украины, которые состоятся 14 и 17 октября.
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (4)
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Бapceлиниyc
01.10.2023 в 00:31
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download1 (huyersk)
01.10.2023 в 00:08
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efim423 (odessa)
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Artemanat (Кривой Рог)
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