Цыганков пропустит ближайшие матчи сборной, - Источник

Виктор Цыганков пропустит матчи сборной Украины против Северной Македонии и Мальты из-за полученного повреждения в поединке против мадридского "Реала", об этом сообщает ТаТоТаке.

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По информации источника, травма, из-за которой 25-летний вингер попросил замену в матче против Реала, связана с повреждением задней поверхности бедра. Точный диагноз медики Жироны поставят завтра после МРТ.

По предварительному диагнозу Виктор пропустит 2-3 недели, что означает пропуск матчей сборной Украины, которые состоятся 14 и 17 октября.