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Коваленко не выйдет в старте Эмполи на матч против Болоньи

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Пока в украинца мало игрового времени

Коваленко не выйдет в старте Эмполи на матч против Болоньи

Фото: Getty Images

Новина українською

В рамках седьмого тура итальянской Серии А "Болонья" встретится с "Эмполи" на своем поле. В стартовом составе гостей не нашлось места украинцу Виктору Коваленко.

Он в этом сезоне ни разу не появлялся в старте. В прошлых трех матчах Коваленко вообще не выходил на поле. В общей сложности на его счету одна встреча – против “Ювентуса” полузащитник провел 19 минут.

Напомним, что "Эмполи" арендовал Коваленко у "Аталанты" до конца текущего сезона. Его контракт с "бергамасками" истекает в июне 2025-го года.

"Болонья" и "Эмполи" начнут в 13:30.

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В статье: Болонья Виктор Коваленко Эмполи
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