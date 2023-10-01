Коваленко не выйдет в старте Эмполи на матч против Болоньи

В рамках седьмого тура итальянской Серии А "Болонья" встретится с "Эмполи" на своем поле. В стартовом составе гостей не нашлось места украинцу Виктору Коваленко.

Он в этом сезоне ни разу не появлялся в старте. В прошлых трех матчах Коваленко вообще не выходил на поле. В общей сложности на его счету одна встреча – против “Ювентуса” полузащитник провел 19 минут.

Напомним, что "Эмполи" арендовал Коваленко у "Аталанты" до конца текущего сезона. Его контракт с "бергамасками" истекает в июне 2025-го года.

"Болонья" и "Эмполи" начнут в 13:30.