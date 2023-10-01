Малиновский отыграл 67 минут против Удинезе и показал 75% точности передач

В рамках 7-го тура итальянской Серии А "Дженоа" на выезде расписал результативную ничью с "Удинезе" - 2:2.

Руслан Малиновский начал этот поединок в стартовом составе "грифонов". В итоге украинское хавбек провел на поле 67 минут.

Аналитический портал SofaScore оценил игру 30-летнего украинца в 6,3 балла. Против "зебр" Руслан выполнил 21 точную передачу (из 28, то есть показатель точности составил 75%), 33 раза дотронулся до мяча и нанес 1 удар по воротам "Удинезе".

Этот матч стал 5-м для Малиновского в футболке "Дженоа". Всего в этой кампании чемпионата Италии полузащитник отыграл 211 минут.