Малиновский отыграл 67 минут против Удинезе и показал 75% точности передач
Удинезе вырвал ничью, после ухода Руслана с поля
Pianeta Genoa
В рамках 7-го тура итальянской Серии А "Дженоа" на выезде расписал
Руслан Малиновский начал этот поединок в стартовом составе "грифонов". В итоге украинское хавбек провел на поле 67 минут.
Аналитический портал SofaScore оценил игру 30-летнего украинца в 6,3 балла. Против "зебр" Руслан выполнил 21 точную передачу (из 28, то есть показатель точности составил 75%), 33 раза дотронулся до мяча и нанес 1 удар по воротам "Удинезе".
Этот матч стал 5-м для Малиновского в футболке "Дженоа". Всего в этой кампании чемпионата Италии полузащитник отыграл 211 минут.
Популярное сейчас
- С лидерством не получилось. Кривбасс - Рух 1:3
- Карпаты отрываются от конкурентов, Левый Берег снова в топ-3. Результаты и таблица Первой лиги
- "Что-то нашептали в ухо Ахметову": Сабо рассказал свою версию, почему Шахтер уволил Йовичевича
- Украинцы в старте. Вильярреал – Жирона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО
Новости по теме
- 23:44 Зарубежные Серия А. Дженоа без Малиновского разгромила Рому, Фиорентина упустила победу
- 23:44 Зарубежные Серия А. Дженоа почти без Малиновского проигрывает, Паулу Соуза все еще без побед в новом сезоне
- 20:56 Зарубежные Серия А. Ожидаемые поражения Аталанты и Венеции, камбек Ромы после 80-ой минуты, 4:1 Лацио