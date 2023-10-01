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Серия А. Эмполи возвращается к поражениям, Коваленко по-прежнему не играет

Италия
(1 голосов)

"Болонья" побеждает после трех 0:0

Серия А. Эмполи возвращается к поражениям, Коваленко по-прежнему не играет

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. Седьмой тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Эмполи" 3:0

Голы: Орсолини 21, 66, 90+2

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В статье: Болонья Серия А Наши за границей Виктор Коваленко Эмполи
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