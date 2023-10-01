Италия
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Серия А. Эмполи возвращается к поражениям, Коваленко по-прежнему не играет
"Болонья" побеждает после трех 0:0
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. Седьмой тур
Болонья. "Ренато Даль'Ара"
"Болонья" - "Эмполи" 3:0
Голы: Орсолини 21, 66, 90+2
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