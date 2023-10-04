Трубин: Бондаренко подойдет Испания, а Крыськиву – Бундеслига
Что касается Судакова, пусть это будет Англия
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Экс-голкипер "
"Я выделю троих: Судаков, Бондаренко и Крыськив.
Что касается Судакова, пусть это будет Англия. Бондаренко подойдет Испания. Для Крыськива – Бундеслига.
А еще есть Конопля, Бондарь. Но это игроки защитного плана. С одной стороны это легче, с другой – тяжелее, потому что за атакующих игроков больше платят", - сказал Трубин.
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Источник:SportarenaTV
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