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Трубин: Бондаренко подойдет Испания, а Крыськиву – Бундеслига

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Что касается Судакова, пусть это будет Англия

Трубин: Бондаренко подойдет Испания, а Крыськиву – Бундеслига

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

Экс-голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин, который сейчас защищает цвета "Бенфики", назвал игроков "горняков", которые могут перейти в европейские клубы.

"Я выделю троих: Судаков, Бондаренко и Крыськив.

Что касается Судакова, пусть это будет Англия. Бондаренко подойдет Испания. Для Крыськива – Бундеслига.

А еще есть Конопля, Бондарь. Но это игроки защитного плана. С одной стороны это легче, с другой – тяжелее, потому что за атакующих игроков больше платят", - сказал Трубин.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь Ефим Конопля Артем Бондаренко Дмитрий Крыськив Георгий Судаков Анатолий Трубин
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Источник:
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