Трубин: Бондаренко подойдет Испания, а Крыськиву – Бундеслига

Экс-голкипер " Шахтера " Анатолий Трубин, который сейчас защищает цвета "Бенфики", назвал игроков "горняков", которые могут перейти в европейские клубы.

"Я выделю троих: Судаков, Бондаренко и Крыськив.

Что касается Судакова, пусть это будет Англия. Бондаренко подойдет Испания. Для Крыськива – Бундеслига.

А еще есть Конопля, Бондарь. Но это игроки защитного плана. С одной стороны это легче, с другой – тяжелее, потому что за атакующих игроков больше платят", - сказал Трубин.