Жерсон Родригес снова вляпался в скандал - ему грозит до двух лет тюрьмы за избиение людей
Вингер Динамо постоянно вляпывается в какие-то истории
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Люксембургский вингер "
Как сообщает люксембургское издание luxtimes, Родригеш предстанет перед судом по трем обвинениям в нападении. В случае признания вины нападающего могут приговорить к тюремному заключению на срок до двух лет.
Так, бывшая девушкаа Родригеса Эмили Боланд обвинила футболиста в физическом насилии. Бывшая Мисс Люксембург утверждает, что Родригес ударил ее по лицу в ноябре прошлого года.
Обвинение вызвало общественный резонанс после того, как Боланд опубликовал об этом в соцсетях в мае 2023 года, при этом Родригес в то время отрицал какие-либо правонарушения.
Помимо обвинений, связанных с нападением, Родригеса также обвиняют в словесных оскорблениях сотрудников полиции во время того же инцидента, предположительно с использованием уничижительных выражений.
Второе обвинении в нападении Жерсон получил после того, как он якобы выбил человеку зуб летом прошлого года. Третий случай предполагаемых телесных повреждений относится к 2019 году.
Также сообщается, что в двух из трех случаев физическое насилие временно лишило жертв возможности работать, что стало отягчающим обстоятельством к обвинениям.
Напомним, что Жерсон известен своим неуравновешенным характером, из-за чего зачастую и не задерживался надолго одной команде.
Популярное сейчас
- Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер отрывается от Загреба, Заря добилась прогресса
- Таблица коэффициентов. Недельный максимум обеспечивает Украине прогресс
- Полесье - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.10.2023
- Почеттино назвал сроки восстановления Мудрика и похвалил его за гол
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО