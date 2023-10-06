Жерсон Родригес снова вляпался в скандал - ему грозит до двух лет тюрьмы за избиение людей

Люксембургский вингер " Динамо " Жерсон Родригеш, который выступает в аренде в турецком "Трабзонспоре", вляпался в очередной серьезный скандал – игрок может получить до 2-х лет тюрьмы за нападения на людей.

Как сообщает люксембургское издание luxtimes, Родригеш предстанет перед судом по трем обвинениям в нападении. В случае признания вины нападающего могут приговорить к тюремному заключению на срок до двух лет.

Так, бывшая девушкаа Родригеса Эмили Боланд обвинила футболиста в физическом насилии. Бывшая Мисс Люксембург утверждает, что Родригес ударил ее по лицу в ноябре прошлого года.

Обвинение вызвало общественный резонанс после того, как Боланд опубликовал об этом в соцсетях в мае 2023 года, при этом Родригес в то время отрицал какие-либо правонарушения.

Помимо обвинений, связанных с нападением, Родригеса также обвиняют в словесных оскорблениях сотрудников полиции во время того же инцидента, предположительно с использованием уничижительных выражений.

Второе обвинении в нападении Жерсон получил после того, как он якобы выбил человеку зуб летом прошлого года. Третий случай предполагаемых телесных повреждений относится к 2019 году.

Также сообщается, что в двух из трех случаев физическое насилие временно лишило жертв возможности работать, что стало отягчающим обстоятельством к обвинениям.

Напомним, что Жерсон известен своим неуравновешенным характером, из-за чего зачастую и не задерживался надолго одной команде.